La planta maderera de Esquina que produce para Estados Unidos va por una expansión histórica

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La planta maderera de Esquina que exporta a Estados Unidos se prepara para un salto productivo que cambiará la economía de la zona. La logística y una obra clave definirán si el plan llega a buen puerto.

La empresa Zeni, con más de seis décadas de trayectoria en Corrientes, avanza en un plan de inversiones para triplicar su capacidad de procesamiento de madera en la localidad de Esquina. La planta emplea a más de 300 personas y exporta el 100% de su producción primaria a viviendas de Estados Unidos.

Autoridades del Ministerio de Producción de Corrientes, encabezadas por el ministro Walter Chávez y el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres, recorrieron las instalaciones para acompañar el crecimiento. “Es una de las características y uno de los ejes que nos ha encomendado el gobernador Juan Pablo Valdés, de poder trabajar de manera cercana con el sector privado”, remarcó Chávez.

Ritmo de producción y desafíos logísticos

Actualmente, la planta recibe entre 18 y 20 camiones de rollos de madera por día y produce entre 75 y 85 contenedores mensuales. Para superar los limitantes operativos, Zeni instala una caldera de última generación con el triple de capacidad energética y una línea de secado contraflow de alta eficiencia.

Damián Sánchez, gerente de planta, explicó: “Depende de la rotación de los stocks intermedios que tengamos, pero un dato como mínimo pueden ser 10 días de trabajo desde que ingresa el rollo hasta que sale el contenedor. Ahora, la rotación, dependiendo del movimiento de stock intermedio que tengamos, puede durar hasta 30 días”.

El principal obstáculo para la escala proyectada es el costo del transporte terrestre hacia terminales alejadas. En ese sentido, la futura concreción del Puerto de Lavalle se perfila como una infraestructura clave para reducir los fletes de las cargas locales.