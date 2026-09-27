La planta maderera de Esquina que produce para Estados Unidos va por una expansión histórica

La planta maderera de Esquina que exporta a Estados Unidos se prepara para un salto productivo que cambiará la economía de la zona. La logística y una obra clave definirán si el plan llega a buen puerto.
La empresa Zeni, con más de seis décadas de trayectoria en Corrientes, avanza en un plan de inversiones para triplicar su capacidad de procesamiento de madera en la localidad de Esquina. La planta emplea a más de 300 personas y exporta el 100% de su producción primaria a viviendas de Estados Unidos.
Autoridades del Ministerio de Producción de Corrientes, encabezadas por el ministro Walter Chávez y el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres, recorrieron las instalaciones para acompañar el crecimiento. “Es una de las características y uno de los ejes que nos ha encomendado el gobernador Juan Pablo Valdés, de poder trabajar de manera cercana con el sector privado”, remarcó Chávez.
Ritmo de producción y desafíos logísticos
Actualmente, la planta recibe entre 18 y 20 camiones de rollos de madera por día y produce entre 75 y 85 contenedores mensuales. Para superar los limitantes operativos, Zeni instala una caldera de última generación con el triple de capacidad energética y una línea de secado contraflow de alta eficiencia.
Damián Sánchez, gerente de planta, explicó: “Depende de la rotación de los stocks intermedios que tengamos, pero un dato como mínimo pueden ser 10 días de trabajo desde que ingresa el rollo hasta que sale el contenedor. Ahora, la rotación, dependiendo del movimiento de stock intermedio que tengamos, puede durar hasta 30 días”.
El principal obstáculo para la escala proyectada es el costo del transporte terrestre hacia terminales alejadas. En ese sentido, la futura concreción del Puerto de Lavalle se perfila como una infraestructura clave para reducir los fletes de las cargas locales.
“Es el Presidente más Malvinero que hemos tenido”. Lo reconocen los Kirchneristas. Desde antes de ser Presidente dijo que la causa Malvinas seguiría vigente en su Gobierno. Hizo alianzas con los países más importantes, siguió el reclamo ante la ONU y otros organismos Internacionales, puso en agenda la discusión y ahora suma sanciones. Antes no quisieron reconocerle que estaba yendo en serio por la causa. Ahora es inevitable reconocerlo. Argentina está en un sendero de crecimiento y de futuro que a corto plazo no todos lo ven, pero Malvinas y los recursos que nos pertenecen pueden ayudar a empujar ese despegue
El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses.
Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse.
Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
#AHORA 19:20HS 🌩️Una linea de tormentas con fuertes lluvias y caída de granizos comienzan avanzar por el extremo sureste de Corrientes, noreste de Entre Rios y sur del Brasil.
#ATENTOS: ⚠️MONTECASEROS, MOCORETA, CHAJARÍ, FEDERACIÓN, COLON Y CONCORDIA.
*Aviso emitido a las 19:20hs (26/09/26 #AnalisisLitoral, #Inundaciones, #Temporal, #Emergencia, #Clima, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #SantaFe, #Argentina, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @todonoticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @prefecturanavalarg
¿Unidad sin renovación?
Ayer en la sede del PJ de Concordia se hizo el Encuentro de Mujeres Peronistas.
La versión oficial habló de participación, organización y de construir una alternativa frente al ajuste de Milei, Frigerio y Azcué.
Pero otra voz se hizo escuchar. Militantes jóvenes que participaron contaron que se fueron con desilusión: "Siempre las mismas ocupando los mismos lugares", "unas pocas concentraron la palabra y muchas quedamos relegadas".
El reclamo no es contra la experiencia, es por lugar real. Como resumieron: "Menos fotos para unas pocas. Más lugar para todas."
¿Alcanza con convocar a las jóvenes o hay que darles lugar para construir de verdad? Te leemos en comentarios.
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