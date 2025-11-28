El Concejo Deliberante de Posadas sancionó una nueva ordenanza que prohíbe el funcionamiento y la promoción de criaderos de perros y gatos en la ciudad. En paralelo, especialistas advierten sobre la importancia de reforzar los cuidados en la manipulación de alimentos ante la llegada del calor.

En la última sesión ordinaria del año, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas aprobó una ordenanza que establece la prohibición total de la instalación, funcionamiento, promoción, publicidad o explotación de criaderos de animales de compañía —específicamente perros y gatos— dentro del ejido municipal. La iniciativa, respaldada por la concejal Laura Traid, busca desalentar la reproducción indiscriminada y fomentar la adopción responsable en la capital misionera.

La normativa representa un paso significativo en materia de bienestar animal y se enmarca en las políticas públicas que impulsan un trato más digno hacia las mascotas, así como un mayor control sobre su comercialización y cuidado.

En otro orden, y con la llegada de las altas temperaturas, especialistas recomiendan extremar precauciones en la manipulación y conservación de alimentos para evitar intoxicaciones. La bromatóloga y capacitadora en manipulación de alimentos Viviana Barr señaló la importancia de mantener una correcta cadena de frío, evitar la contaminación cruzada y conservar los productos en temperaturas seguras para prevenir riesgos sanitarios.

