El 7 veces intendente de Santa Elena y 1 vez vicegobernador es el único caudillo entrerriano que tiene la palabra autorizada para criticar, opinar y ver los errores de los compañeros peronistaa que en el 2027 quieren estar de vuelta en los puestos interesantes para subir.

Daniel Domingo Rossi exclamó lo siguiente: Esta es la foto que fundió la Provincia de Entre Rios. Si no nos hechan somos muchos compañeros que nos vamos a ir solo.

