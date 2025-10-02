La Expo “Concordia Produce” presenta dos conferencias centrales con destacados disertantes

En el marco de la primera Expo Productiva Multisectorial de Concordia y la Región “Concordia Produce”, organizada por la Municipalidad de Concordia a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se desarrollarán dos conferencias magistrales a cargo de reconocidos especialistas nacionales.

El viernes 17 de octubre a las 20 hs, el economista Fernando Marull brindará la charla “Economía post Elecciones” en el Centro de Convenciones de Concordia.

Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, Marull posee una Maestría en Economía con especialización en Macroeconomía y Mercados Financieros (UBA). Fue asesor del Ministro de Economía de la Nación entre 2016 y 2019, y cuenta con experiencia en banca privada y mercados internacionales en el Banco Itaú Argentina y Chile. Actualmente dirige su consultora FMyA (Fernando Marull y Asociados) y participa activamente en reconocidos medios nacionales e internacionales como LN+, Clarín, La Nación, Infobae, CNN, The Economist, Financial Times y Bloomberg ￼.

En tanto, el sábado 18 de octubre a las 18 hs, se presentará el Dr. Ing. Sergio D. Salimbeni con la conferencia “Producción circular, la IA y el factor humano: desafíos en la Argentina”.

Salimbeni es Ingeniero en Electrónica (UTN), Magíster en Administración (USAL–Deusto), Doctor en Administración (Atlantic University) y Doctor en Ingeniería Industrial (UNLZ). Con más de 25 años de experiencia en dirección de proyectos y procesos en empresas multinacionales, actualmente es Director del Instituto de Investigación en Arte, Arquitectura y Tecnología de la USAL y profesor-investigador posdoctoral en la Universidad de Bolzano (Italia), especializado en Industrias 5.0, producción sostenible, gemelos digitales y gestión de proyectos ￼.

Ambas conferencias forman parte de un programa que busca acercar a Concordia debates actuales y de proyección futura, vinculados tanto al desarrollo económico como a la innovación tecnológica y productiva.

Asimismo, se recuerda que continúan abiertas las inscripciones para participar en la Ronda de Negocios de la Expo “Concordia Produce”, a realizarse el viernes 17 de octubre desde las 9 hs en el Centro de Convenciones. La misma, organizada junto a la CAME, permitirá a empresas, productores, prestadores de servicios y organizaciones sectoriales concretar reuniones estratégicas y generar nuevas oportunidades comerciales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de octubre inclusive a través del siguiente link: Formulario de inscripción.

Para mayor información o consultas, ingresar a www.concordia.gob.ar/concordia-produce o comunicarse al ‪+54 9 345 413 3757‬.