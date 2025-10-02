Andrés Calamaro en el Estadio Mundialista de Softbol de Paraná 

El domingo 16 de noviembre, la capital entrerriana vivirá un acontecimiento musical inolvidable: Andrés Calamaro llega a Paraná para compartir un recorrido por sus más grandes éxitos en un show único que quedará marcado en la memoria de miles de fanáticos.

El concierto tendrá lugar en el Estadio Mundialista de Sóftbol (Juan Ambrosetti 600) a las 21:00 horas, un escenario que se vestirá de fiesta para recibir al legendario cantautor en su esperado regreso a la ciudad. La velada promete ser un hito en la agenda cultural local, con un repertorio que atraviesa generaciones y emociona a todo el país.

Paraná se prepara para recibir visitantes de toda la región que llegarán para disfrutar de la magia del “Salmón” en vivo.