Milei llega este fin de semana a Entre Ríos

Se confirmó la llegada de Javier Milei el sábado 4 de octubre a Paraná.

En ese marco, el Presidente se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien estrechó una alianza electoral en la provincia, y convocan a un encuentro con la militancia en la Costanera Baja.

El encuentro está previsto para el sábado a la hora 18.00 en la esquina de Laurencena y Acuerdo de San Nicolás de Paraná. Se dará en el marco de la campaña electoral, de cara a las Legislativas del 26 de octubre.

El Presidente formó en la provincia una alianza electoral con el gobernador Frigerio, que lidera el frente Juntos por Entre Ríos que componen centralmente el PRO y la UCR. Y llegará a Entre Ríos para respaldar los candidatos locales de ALLA.

Andrés Laumann encabeza la boleta para diputados y Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida ocupan los dos puestos expectantes de ingresar al Senado con un triunfo libertario en Entre Ríos. El gobernador colocó a la actual presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese (PRO), en el segundo lugar para Diputados y a su ministro de Planeamiento, Darío Schneider (UCR), tercero en la lista.

Entre Ríos renovará el 26 de octubre cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y las tres del Senado.