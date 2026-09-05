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Hotelga 2026 abrió una nueva edición en La Rural, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para la hotelería y la gastronomía argentina, con una agenda enfocada en la competitividad, las inversiones, la innovación y la sustentabilidad del sector.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó de la exposición y recorrió los distintos espacios de la feria, que reúne a autoridades, empresarios, prestadores y referentes de la cadena de valor turística de todo el país.

Organizada por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) y Messe Frankfurt Argentina, la exposición cuenta con la participación de más de 200 marcas y propone un ámbito para generar vínculos comerciales, conocer tendencias e incorporar nuevas herramientas y tecnologías para el sector.

La apertura contó con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y los mandatarios Jorge Macri, Alfredo Cornejo y Raúl Jalil, entre otras autoridades y referentes del ámbito empresario.

Entre los principales temas abordados se encuentran la necesidad de fortalecer la competitividad, promover nuevas inversiones y avanzar en estrategias que permitan ampliar la actividad turística durante todo el año. La sustentabilidad también ocupa un lugar destacado, con iniciativas orientadas a incorporar estándares y certificaciones en la actividad hotelera.

En ese marco, Mouliá destacó el valor de estos encuentros para seguir generando oportunidades para la provincia: “La hotelería y la gastronomía son sectores fundamentales para el desarrollo turístico y generan actividad y empleo en nuestros destinos. Participar de estos espacios nos permite fortalecer vínculos, conocer nuevas tendencias y seguir promoviendo las oportunidades que ofrece Entre Ríos”, expresó.

Hotelga constituye además un espacio de vinculación entre empresas, operadores, prestadores y destinos, donde se presentan nuevas tendencias y propuestas vinculadas con el alojamiento, la gastronomía y los servicios turísticos.