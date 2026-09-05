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El exministro de Gobierno durante la administración del exgobernador Gustavo Bordet, Mauro Urribarri, hizo una enfática defensa de las dos gestiones de su padre, Sergio Urribarri.

“Hoy es un día de mucho dolor, no voy a disimular lo que siento. También es uno donde hay que ser fuerte”, publicó en su cuenta de Instagram.

“Podría hablar de esta causa puntualmente, quien la conozca y sepa de derecho sabrá si fue justa la condena”, señaló luego de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó la impugnación extraordinaria y dejó firme la condena a 8 años de cárcel para Urribarri, que empezó a cumplir este viernes 4 en la Unidad Penal de Paraná, por delitos de corrupción en la Administración Pública durante su gobierno.

“Quien realmente conoce al Pato sabe que es una buena persona, un gran padre, mejor abuelo y que fue un gran gobernador, probablemente uno de los que más transformaciones hizo en nuestra provincia; los datos de obra pública ya sean escuelas, hospitales, viviendas, rutas, posicionamiento en materia turística, apoyo al deporte, bajos índices de mortalidad infantil, escuelas Nina, por nombrar algunas cosas que hablan por sí solas. Invito también con mucho respeto a quien conozca los mismos los compare objetivamente con otras gestiones”, subrayó su hijo.

El texto:

“Hoy es un día de mucho dolor, no voy a disimular lo que siento. También es uno donde hay que ser fuerte.

Podría hablar de esta causa puntualmente, quien la conozca y sepa de derecho sabrá si fue justa la condena.

Quien realmente conoce al Pato sabe que es una buena persona, un gran padre, mejor abuelo y que fue un gran gobernador, probablemente uno de los que más transformaciones hizo en nuestra provincia; los datos de obra pública ya sean escuelas, hospitales, viviendas, rutas, posicionamiento en materia turística, apoyo al deporte, bajos índices de mortalidad infantil, escuelas Nina, por nombrar algunas cosas que hablan por sí solas. Invito también con mucho respeto a quien conozca los mismos los compare objetivamente con otras gestiones.

Podría mencionar también que en su primer mandato se reformó la Constitución, que entre otras cosas le ponía un límite a los mandatos de los gobernadores de la provincia que podían serlo solo dos veces y no más. Fui testigo directo de planteos para que se reforme nuevamente y tenga otro mandato, a pesar de tener una abrumadora mayoría en la legislatura se negó rotundamente.

Ojo, también seguramente que cometió errores y pero no estos que le achacan.

Podría mencionar errores como una promesa incumplida y por la cual lo bastardearon como fue la del Estadio Único, que quien formó parte de ese Gobierno lo sabe y que tiene explicación y materialización en algo que disfrutan todos los paranaenses y entrerrianos: el Centro de Convenciones.

También otros de índole político, jurídico y de gestión que podría pasarme un tiempo largo escribiendo.

Vaya que lo hecho lo favorece, que nuestra fuerza política bajo su conducción ganó 4 de las 5 elecciones, y la única que se perdió fue por apenas unos votos, en la intermedia de 2009.

Si tendría valor lo hecho por el Pato para el peronismo (siempre pensando en su conjunto) que luego, aún gobernando la provincia otro peronista se perdieron 4 de las 5 elecciones siguientes a tal punto que se terminó entregando el gobierno de la provincia a otro color político.

Por último y mucho más importante que todo lo anterior quiero escribir para agradecer, primero a todos quienes se han comunicado conmigo y nuestra familia para desearnos fuerzas y palabras de aliento, sepan que se sienten como abrazos y ayudan un montón a transitar este momento de impotencia. Y segundo e igual de importante al acompañamiento de fierro de mi compañera Lula y de mis hijos tanto para conmigo como familia. No me va alcanzar la vida para agradecerles.

Y en este sentido quiero finalizar esto con las palabras que les dije a los tres: “El tiempo a veces es injusto, a veces pasa lento, pero sobre todas las cosas es sabio y ubica las cosas en su lugar. Les puedo asegurar que en un futuro, ojalá no muy lejano, el Tata va a tener su lugar bien ganador en la historia de esta provincia, un lugar grande como el que ocupa en mi corazón, en el de la iaia y mamá.

Con la frente en alto. En la vida siempre, pero SIEMPRE, sin importar el golpe, se sigue.

Los amo con todo el amor que alguien puede tener.

Papá”.