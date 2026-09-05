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Según se especificó, se llevan a cabo tareas de bacheo en la ruta nacional 18, entre el kilómetro 217 y el empalme con la Autovía 14.

Vialidad Nacional ejecuta trabajos de bacheo sobre la ruta nacional 18, a la altura de la ciudad de San Salvador y zona de influencia.

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Obras

El 17° Distrito Entre Ríos informó este viernes que, “a través de una contratación centralizada, se llevan a cabo tareas de bacheo en la RN18 entre el kilómetro 217 y el empalme con la RN14”.

Durante los trabajos “se produce la reducción del carril intervenido, con paso alternado de a una mano por vez”, se detalló. Por lo que se recomienda a los usuarios “transitar con precaución por la zona, disminuir la velocidad y atender a las indicaciones de banderilleros”.

Concesión

La Ruta Nacional 18 es una carretera asfaltada de 227 kilómetros que cruza la provincia de Entre Ríos de oeste a este, conectando la zona de Paraná con la Autovía de la Ruta Nacional 14 cerca de Concordia.

Vale recordar que el Gobierno nacional adjudicó en agosto de 2026 la concesión privada por 20 años de la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos, dentro del “Tramo Mesopotámico” de la Red Federal de Concesiones.

Detalles del tramo y la concesión

Extensión de la RN 18: Abarca 226,72 kilómetros desde el empalme con la Ruta Nacional 12 (en Paraná) hasta la conexión con la Ruta Nacional 14 (en Puerto Yeruá, cerca de Concordia). Departamentos que vincula: Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia.

Ruta Nacional 12: El paquete también incluye 49,39 kilómetros de la RN 12 desde Crespo hasta Paraná, totalizando 276,11 kilómetros para este corredor.

La adjudicación se formalizó a fines de agosto de 2026 y se prevé que las empresas comiencen con las labores formales de mantenimiento y puesta en valor hacia fines de septiembre.

Estaciones de peaje proyectadas

El esquema contempla el autofinanciamiento mediante peajes una vez finalizados los trabajos iniciales de bacheo y seguridad vial: Viale (kilómetro 17).Villaguay (kilómetro 138).San Salvador (kilómetro 239). El cobro se realizará mediante sistemas automatizados como TelePASE.