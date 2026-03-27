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Vialidad Nacional informa que, a partir del lunes 30 del corriente desde las 10, quedará habilitado al tránsito un tramo de 29 kilómetros que forman parte de la transformación en autovía de la Ruta Nacional 18, en Entre Ríos.

Se trata, según lo remitido este viernes a El Entre Ríos, de la sección comprendida entre el kilómetro 106, en cercanías al puente sobre Arroyo Tigrecito, y el kilómetro 135, en intersección con la Ruta Provincial N°6.

Se solicita a la ciudadanía circular atendiendo a la señalización y sentidos de dirección indicados dada la nueva configuración de la vía.