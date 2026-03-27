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Las principales herramientas del gobierno provincial para la electrificación rural y la ampliación de redes de gas se encuentran el programa de Electrificación para la Producción y el Arraigo Rural (Pepar) y el programa para la Ampliación de Redes de Gas Natural (Pafar). Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer el desarrollo productivo en distintas regiones de la provincia.

A través del Programa de Pepar, el gobierno provincial impulsa el acceso al servicio eléctrico en zonas rurales, una infraestructura fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias y potenciar las actividades productivas en el territorio.

El programa brinda asistencia económica para afrontar los costos de las obras eléctricas necesarias para acceder al suministro. En este esquema, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Energía, bonifica el 40 por ciento del costo total de la obra, mientras que el 60 por ciento restante es abonado por el usuario, con la posibilidad de pagarlo al contado o financiarlo total o parcialmente hasta en 10 cuotas semestrales mediante sistema francés.

El beneficio puede ser solicitado por personas que necesiten acceder al suministro eléctrico en zonas rurales, de manera individual o grupal. Además, para pobladores rurales de escasos recursos se prevé una modalidad especial de financiación de hasta 120 cuotas mensuales, cuyo valor se calcula en base a 80 kWh de la Tarifa Media Rural y se incorpora como adicional en la factura de electricidad.

Las obras son gestionadas por la Secretaría de Energía y ejecutadas por la distribuidora Enersa y las 19 cooperativas de servicio eléctrico de toda la provincia. De esta manera, el programa se consolida como una herramienta clave para fortalecer las economías regionales y promover el arraigo rural.

En ese sentido, el secretario de Energía de la provincia, Jorge Tarchini, destacó la importancia de esta política pública y señaló:

“Este programa nos permite acompañar al sector productivo rural con un recurso esencial como es la energía eléctrica. La electrificación rural no solo impulsa la producción, sino que también mejora la calidad de vida de las familias y fortalece el arraigo en el territorio”.

Obras para ampliar las redes de gas

Por su parte, el Pafar permite concretar obras de infraestructura que amplían el acceso al servicio en distintas localidades de Entre Ríos.

A través de este esquema, la provincia financia el 100 por ciento de la obra, mientras que los municipios reintegran el 70 por ciento una vez finalizados los trabajos. Este mecanismo permite agilizar la ejecución de proyectos y ampliar la cobertura del servicio.

Gracias a este sistema, los usuarios finales acceden a la conexión pagando aproximadamente un 30 por ciento menos que el precio de mercado, facilitando así el acceso al gas natural para más vecinos.

Además, en aquellos casos en que la inversión necesaria para ampliar la red sea de gran magnitud, la provincia puede asumir el 100 por ciento del costo de la obra, garantizando la concreción de proyectos estratégicos para el desarrollo local.

De esta manera, el gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura energética en todo el territorio entrerriano, impulsando la producción, mejorando la calidad de vida de las familias y generando más oportunidades de desarrollo para la provincia.