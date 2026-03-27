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El ultrakirchnerista Axel Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner dejó un saldo de US$ 41.624 millones de deudas por juicios o malos acuerdos, pero gracias a Milei esa deuda cayó a 25.500 millones de dólares.

La gestión desastrosa del ultra kirchnerista Axel Kicillof como ministro de Economía de Cristina Kirchner fue, sin duda, una de las más costosas y negligentes de la historia de Argentina.

La factura millonaria que dejó el kirchnerismo entre malos acuerdos y juicios contra Argentina alcanzó los 41.624 millones de dólares. Sin embargo, gracias a la firme defensa judicial impulsada por el gobierno de Javier Milei, uno de los juicios más onerosos heredados de esa gestión se desplomó por completo. Llevando la deuda por impericias a 25.500 millones de dólares aproximadamente.

La sentencia por la expropiación de YPF: El juicio que se desplomó

El juicio por daños y perjuicios derivados de la expropiación de YPF, impulsado por la decisión de Kicillof en 2012, había derivado en una condena monumental de 16.100 millones de dólares (que con intereses superaba los 18.000 millones).

Esta cifra era una directa consecuencia de los caprichos ideológicos de Kicillof. Sin embargo, gracias al gobierno de Javier Milei, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó totalmente la sentencia de primera instancia. Argentina evita pagar nada de esa suma millonaria. Se trata de un triunfo histórico y uno de los mayores logros jurídicos de la historia nacional, que alivia drásticamente la carga heredada.

Fondo Buitre y el juez Griesa

Una estrategia desastrosa Lejos de buscar un acuerdo con los acreedores, Kicillof optó por una postura combativa y dilatoria ante el juez Griesa en los tribunales estadounidenses.

Su actitud arrogante no sólo prolongó la resolución del conflicto, sino que terminó con una condena firme que triplicó el valor original de la deuda, generando una obligación de 12.627 millones de dólares para Argentina. Este resultado catastrófico no fue más que el fruto de una irresponsabilidad ideológica.

No obstante, bajo la actual gestión de Milei se logró a principios de marzo 2026 un principio de acuerdo con los holdouts restantes para pagar las obligaciones de deuda.

Caso Repsol – YPF: Un fracaso de negociación

Kicillof pretendió mostrarse como un negociador firme en la expropiación de YPF, llegando a amenazar que sería Repsol quien debería compensar a Argentina. ¿El resultado? 5.000 millones de dólares pagados por la mitad de una empresa que ya era nuestra. Este “triunfo” le costó al país una suma que podría haberse evitado.

Club de París: Sumisión costosa

Kicillof se jactaba de “pelear por la soberanía económica”, pero cuando llegó el momento de renegociar la deuda con el Club de París, su desempeño fue pésimo.

No sólo no cuestionó los 3.633 millones de dólares en intereses punitorios, sino que aceptó sin discutir los términos impuestos sobre una deuda de 4.955 millones de dólares. Este tipo de negociaciones demuestran la inoperancia y falta de visión de Kicillof para proteger los intereses de la nación.

La provincia de Buenos Aires: Un endeudamiento que se duplicó

Durante su gestión en la provincia de Buenos Aires, su negligencia no fue menor. En lugar de defender a los bonaerenses, aceptó todas las condiciones de los bonistas, llevando el total de pagos en los primeros 10 años de 3.860 millones de dólares a 6.624 millones.

Esto no es más que otra muestra de cómo Kicillof, lejos de gestionar con responsabilidad, priorizó su imagen política y dejó que la deuda provincial se duplicara, perjudicando el futuro de millones de argentinos.

Cupón PBI: Juicios perdidos

El último “regalo” del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires fue sobre la causa “cupón PBI” que se litiga en Reino Unido, donde Argentina obtuvo un fallo desfavorable.

El fracaso en los tribunales de Londres y Nueva York por el cambio en la base de cálculo del cupón PBI es otra mancha en su gestión. Estos errores le costarán a Argentina alrededor de 1.500 millones de dólares (más una nueva demanda ampliativa por más de 1.580 millones de euros), juicios que podrían haberse evitado con una administración respetuosa de los compromisos internacionales.

El costo de Axel Kicillof

La suma de estos errores, sin contar la sentencia de YPF que se desplomó gracias a la gestión de Milei, asciende a aproximadamente 25.500 millones de dólares, una cifra que marca lo dañino que puede ser el kirchnerismo.

Las decisiones de Kicillof, caracterizadas por su ineptitud y capricho ideológico, hipotecaron el presente del país. Pero el gobierno actual demostró que, con una defensa jurídica profesional y decidida, es posible revertir incluso las peores herencias kirchneristas. El desplome del juicio de YPF es la prueba concreta de que se puede arreglar el desastre que dejaron.