Se vienen nuevos peajes en la Ruta 18
El Gobierno licitará la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, y dos de los tramos clave atraviesan nuestra provincia.
Los tramos concesionados en Entre Ríos:
Autovía 18 (226,72 km): Desde el empalme con la Ruta Nacional 12 (Paraná) hasta el empalme con la Autovía 14 (Puerto Yeruá).
Conexión Crespo-Paraná (49,39 km): Desde el empalme de la RN 131 (Crespo) hasta conectar con la Autovía 18 (Paraná).
¿Dónde van a estar los peajes? Las tres nuevas estaciones funcionarán para ambos sentidos de circulación:
Viale: Kilómetro 17.
Villaguay: Kilómetro 138.
San Salvador: Kilómetro 239.