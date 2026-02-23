DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El Gobierno licitará la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, y dos de los tramos clave atraviesan nuestra provincia.

Los tramos concesionados en Entre Ríos:

Autovía 18 (226,72 km): Desde el empalme con la Ruta Nacional 12 (Paraná) hasta el empalme con la Autovía 14 (Puerto Yeruá).

Conexión Crespo-Paraná (49,39 km): Desde el empalme de la RN 131 (Crespo) hasta conectar con la Autovía 18 (Paraná).

¿Dónde van a estar los peajes? Las tres nuevas estaciones funcionarán para ambos sentidos de circulación:

Viale: Kilómetro 17.

Villaguay: Kilómetro 138.

San Salvador: Kilómetro 239.

