así funcionan muchos videos virales en redes. Se mezclan cifras reales con datos incompletos, se alteran contextos, se usan dólares nominales sin explicar tipo de cambio y se simplifican procesos complejos para construir un relato emocional. No buscan informar: buscan atrapar seguidores ingenuos que no van a chequear una sola cifra. Es tergiversación premeditada disfrazada de “datito”.

Cuando alguien arranca un video tratando de “bruto” al que piensa distinto, no está enseñando economía: está militando números.

Vamos a responderle directo.

Nos dice que Néstor Kirchner dejó el país con “4 mil millones de deuda”. Falso. La deuda fue reestructurada después del default de 2001. No desapareció. Se cambió por nuevos bonos. Bajó en términos relativos porque el PBI rebotó tras la peor crisis de la historia y porque la soja estaba en niveles récord. No fue magia: fue contexto internacional excepcional.

Observación: crecer después de una depresión histórica no es un milagro, es rebote técnico.

Decís que Cristina Fernández de Kirchner dejó “cero deuda”. Falso. Dejó default técnico en 2014, cepo cambiario, reservas netas negativas, déficit fiscal crónico y juicios abiertos. Y dejó un sistema de subsidios energéticos impagable que hoy seguimos corrigiendo.

Observación: si el país estaba “desendeudado”, ¿por qué no podía financiarse en los mercados internacionales?

Decís que Mauricio Macri “se la llevó toda”. Tomó deuda, sí. Porque heredó déficit fiscal y aislamiento financiero. Se puede criticar su gradualismo. Lo que no se puede es inventar enriquecimiento sin condenas judiciales equivalentes a las que sí existen en causas de obra pública direccionada.

Observación: la deuda no empieza en 2015; el déficit tampoco.

Nos quiere decir que Alberto Fernández “no pidió deuda”. Falso. Reestructuró pasivos, firmó nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y emitió pesos a niveles récord. La inflación pasó a tres dígitos. Las reservas se agotaron. El PBI en dólares “subía” porque el dólar oficial estaba artificialmente atrasado. Cuando se sinceró, el número cayó.

Observación: PBI en dólares con tipo de cambio ficticio no es crecimiento real, es contabilidad política.

Decís que Javier Milei en dos años llevó la deuda a cifras descomunales. La deuda argentina es acumulativa desde 2001. Incluye pasivos del Banco Central generados por años de emisión para financiar política, subsidios y déficit estructural. No nació en 2023.

Observación: confundir deuda bruta, deuda neta y pasivos monetarios es desinformar.

Ahora hablemos de lo que tu video omite deliberadamente: juicio internacional por YPF, sobreprecios en obra pública, esquemas de retornos, subsidios energéticos sin respaldo, INDEC intervenido, cepo prolongado y emisión crónica para sostener gasto político. Cada peso de sobreprecio fue financiado con impuestos, inflación o deuda. Eso lo estamos pagando hoy en tarifas, en ajuste fiscal, en pérdida de poder adquisitivo y en menor crédito internacional.

No es un debate de hinchadas. Es matemática fiscal.

Argentina no se deterioró en cuatro años. Se desgastó durante dos décadas de déficit estructural, distorsiones energéticas, uso partidario del Estado y corrupción con condenas judiciales.

La deuda financiera es visible. La deuda institucional y productiva es más profunda. Y esa, lamentablemente, la vamos a pagar varias generaciones.

La próxima vez que quieras explicar economía, empezá sin insultar. Cuando el argumento es sólido, no necesita agresión.