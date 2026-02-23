DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

* Estación Zárate (Ruta Nacional 12 – Km 85), ambos sentidos de circulación.

* Estación Colonia Elía (Ruta Nacional 14 – Km 100), sentido Sur–Norte.

* Estación Yeruá (Ruta Nacional 14 – Km 240), sentido Sur–Norte.

En los próximos días se completará la instalación del equipamiento correspondiente en la estación Piedritas, a fin de habilitar el mismo sistema en el sentido Sur–Norte.

Asimismo, en las próximas horas comenzará a operar el sistema de pago contactless, que permitirá abonar el pago manual electrónico mediante tarjeta de crédito o débito directamente en los dispositivos instalados.

Se recuerda que el sistema TelePASE constituye la modalidad de cobro más ágil y económica para transitar por el tramo concesionado, con una tarifa equivalente al 50% del valor del pago manual electrónico.

Autovía del Mercosur continúa avanzando en la modernización progresiva de los sistemas de cobro en el tramo concesionado, con el objetivo de brindar mayor eficiencia y fluidez al tránsito.