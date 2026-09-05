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El piloto argentino firmó la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1. Su compañero de equipo brilló y se quedó con una sorpresivo primer lugar

El piloto argentino firmó la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1. Su compañero de equipo brilló y se quedó con una sorpresivo primer lugar.

El piloto argentino firmó la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1. Su compañero de equipo brilló y se quedó con una sorpresivo primer lugar

El Gran Premio de Italia tuvo una de las grandes sorpresas de la temporada: Pierre Gasly brilló en las tres tandas de clasificación y se quedó con la pole position. Con las actualizaciones de Alpine que ya había estrenado la fecha pasada en Zandvoort, el francés giró en 1:21.786 en Q3 para ser el poleman en Monza.

El corredor de 30 años, con 190 Grandes Premios en su espalda, comenzará delante de George Russell de Mercedes (quedó a 0.060 de la cima con un tiempo de 1:21.846) y de Oscar Piastri (fue0.180 más lento con un giro de1:21.966) respectivamente.

“Fue increíble. Muchas gracias a todos. Fue una clasificación increíble desde la primera vuelta en Q1. Me sentí muy bien en el auto desde el comienzo. Intenté mejorar en cada sesión. Se sintió como una muy buena vuelta, estoy muy contento. Fueron muchos años esperando la oportunidad de conseguir una pole position. Gané mi primera carrera en Monza, ahora conseguí mi primera pole en este circuito. Es algo especial”, expresó el piloto francés apenas bajó de su A526.

La alegría para la escudería en Enstone también sumó otra sonrisa con la mejor clasificación de Franco Colapinto en toda su carrera: largará 7°. El corredor argentino, ratificado como titular para el 2027 días atrás, marcó 1:22.220 para quedar a 0.434 del tiempo de punta que firmó su compañero Gasly. El detalle de color es que se quedó con el récord absoluto de la qualy en el primer sector con un tiempo de 26.779 durante la Q2.

Si bien Andrea Kimi Antonelli quedó por delante de él, la penalización que arrastraba el italiano lo empujará al fondo de la grilla y le permitirá al corredor de Alpine iniciar en el séptimo lugar.

“Es bastante increíble. Creo que sorpresa del equipo también. No es que esperábamos hacer la pole. Pierre hizo una qualy muy, muy, buena. Creo que para mí es entender un poco el por qué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión. Pierre daba saltos más grandes que yo. Pero, igualmente, fue un buen día para el equipo. Hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo”, expresó el argentino Colapinto tras la sesión.

La carrera principal, pautada a 53 giros, se correrá desde las 10 de la mañana (horario de Argentina) de este domingo 6 de septiembre.

La primera fila tendrá a Gasly y Russell, con Oscar Piastri-Charles Leclerc detrás. Colapinto comenzará en la cuarta fila con Lando Norris a su lado. Según informó la FIA, es el primer piloto francés en lograr una pole position desde la alcanzada por Jean Alesi en 1997 también en Monza.Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Italia: Pierre Gasly se quedó con la pole position y Franco Colapinto firmó la mejor posición de su carrera con el 7° lugar (Foto: @F1)