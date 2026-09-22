GOLPE HISTÓRICO EN LA AUTOVÍA 14: Persecución, operativo cerrojo y 6 brasileños detenidos con 10 mil pastillas de éxtasis y 40 kilos de cristal

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Tras una persecución y operativo cerrojo en la Autovía 14, detuvieron a seis brasileños con un millonario cargamento de éxtasis

Un imponente operativo de la Policía de Entre Ríos bajo las directivas del Juzgado Federal de Concordia desarticuló este martes a una presunta banda narco. Tras evadir un control en Paso Cerrito, fueron perseguidos por más de 100 kilómetros.

Un procedimiento sin precedentes por la cantidad y el tipo de droga secuestrada se desplegó este martes sobre la Autovía Nacional 14 y permitió desarticular una presunta organización integrada por ciudadanos brasileños que trasladaba un importante cargamento de drogas sintéticas.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Concordia Policiales, todo comenzó en el puesto de control de la Policía Caminera de Paso Cerrito, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos, cuando tres vehículos con dominio brasileño intentaron evadir un control preventivo y emprendieron una fuga a alta velocidad.

De inmediato se activó un operativo cerrojo que movilizó a la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, la Dirección de Drogas Peligrosas y a las Jefaturas Departamentales de Federación, Chajarí y Uruguay.

El despliegue alcanzó la zona de Chajarí, la estación de servicio YPF de Federación, la zona de Bella Vista y Concepción del Uruguay. Uno de los rodados había logrado escapar del primer anillo, pero fue finalmente interceptado en Bella Vista.

El saldo del operativo:

Seis detenidos: cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad brasileña

Tres automóviles con patente brasileña secuestrados

10.000 pastillas de éxtasis ya elaboradas

40 kilos de cristal (MDMA), la materia prima pura para la fabricación de éxtasis

La carga está valuada en unos dos millones de dólares y es considerada de extremo riesgo para la salud pública.

En el lugar se hizo presente el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien supervisó personalmente las actuaciones y no dudó en calificar el hecho como histórico:

“Es un procedimiento inédito en cuanto a la cantidad y en cuanto a los detenidos. Se trata de droga de síntesis traída de Brasil. Hay aproximadamente 40 kilos de cristal, que es la materia prima para la elaboración de éxtasis, y en paralelo tenían escondidas aproximadamente 10.000 pastillas”

“Estimamos un valor aproximado de dos millones de dólares. Es una gran cantidad de drogas que no van a ser entregadas a los jóvenes, sobre todo pensando que la droga de síntesis se utiliza en las fiestas electrónicas”

Roncaglia además advirtió sobre la peligrosidad: “Es muy riesgoso porque la materia prima es el cristal, pero lo que le mezclan puede ser cualquier tipo de sustancia. Si se alteran las cantidades, puede provocar la muerte”.

Intervención judicial

Tomó intervención el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, junto al secretario penal Alan Bergdolt, quienes dispusieron allanamientos, peritajes químicos de las sustancias y medidas para determinar la ruta completa del cargamento.

Según las primeras hipótesis de los investigadores, los tres vehículos ingresaban a territorio entrerriano desde Brasil y tenían como destino final la provincia de Buenos Aires, donde la droga sintética alcanza el mayor valor de reventa en fiestas electrónicas y el circuito nocturno.

La investigación continúa abierta para determinar si hay más integrantes de la banda operando en el país.