Frigerio se reunió con Santilli por el Presupuesto 2027 y obras clave para Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio, se reunió este martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para analizar los temas vinculados a la agenda conjunta entre la Nación y la provincia, así como los proyectos legislativos sobre el Presupuesto 2027 y la Reforma Política.
Frigerio y Santilli conversaron sobre el Presupuesto 2027, la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que en caso de llevarse a cabo permitirá contar con fondos para más obras en la provincia.
Además, realizaron un seguimiento de algunas de las obras que ya se están llevando a cabo: los avances en la ruta 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.
👇🏻 ¿TENÍA RAZÓN BUKELE?
“Si no destituyen a los jueces corruptos, no podrán arreglar el país. Formarán un cártel (una dictadura judicial) y bloquearán todas las reformas, protegiendo la corrupción sistémica que los puso en sus cargos” #AnalisisLitoral #Justicia #PoliticaArgentina #Impunidad #Poder #Argentina #EntreRios #LitoralArgentino #CABA #AMBA
@infobae @clarincom @lanacion @todonoticias @perfilcom @ambitocom @a24com @c5n @eloncecom @elentrerios
De Andreis fue al hueso contra el kirchnerismo por Malvinas: años de discurso, cero resultados y ahora aparecen a dar lecciones de soberanía.
Coincidís con el planteo? Te leo en comentarios👇 #AnalisisLitoral #CABA #AMBA #BuenosAires #Argentina #Politica #Actualidad #Noticias #Periodismo #EntreRios
@infobae @clarincom @lanacion @todonoticias @perfilcom @ambitocom @a24com @c5n cronica @telefenoticias
DI STEFANO DEJÓ DE TRASTE A LOS PERIODISTAS DE LN+ Y TIRÓ UNA BOMBA SOBRE EL CAMBIO DE RÉGIMEN ECONÓMICO #AnalisisLitoral #Milei #Gobierno #Economia #EconomiaArgentina #Argentina #EntreRios #LitoralArgentino #Rosario #Cordoba
@jmilei @madorni @llaoficial @ministeriodeeconomia @infobae @clarincom @lanacion @todonoticias @lavozcomar @rosariotres