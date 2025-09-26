Nogoyá se prepara para recibir el Mundialito “Halconcitos”

El próximo 25 de septiembre, en Casa de Entre Ríos, se presentará oficialmente la nueva edición del Mundialito “Halconcitos”, un certamen de fútbol infantil que recorre distintas provincias de la Argentina, llevando deporte, integración y valores a comunidades de todo el país.

Este año, la edición Entre Ríos tendrá como sede a la ciudad de Nogoyá, donde el torneo se disputará los días 3, 4 y 5 de octubre en el predio del Club Deportivo Libertad. Durante la presentación se darán a conocer todos los detalles de la competencia, incluyendo la logística, el cronograma de partidos, los equipos participantes y las actividades recreativas que acompañarán el evento.

Un certamen que fomenta integración y valores

El Mundialito “Halconcitos” reúne a niños y niñas de las categorías 2013, 2014, 2015 y 2016, en un espacio donde el fútbol se convierte en una herramienta para la integración social, el juego limpio y la formación en valores como el respeto, la constancia y el trabajo en equipo.

Con la participación de equipos de Entre Ríos y de otras provincias, el torneo se consolida como una verdadera fiesta deportiva y familiar, que no solo promueve el desarrollo infantil, sino que también impulsa la economía local a través del movimiento turístico y comercial que genera en la región.

Organizan y convocan

El Mundialito es organizado por el Club Deportivo Libertad de Nogoyá, en conjunto con el Club Defensa y Justicia de Buenos Aires, que trabajan articuladamente para llevar adelante esta competencia, consolidándola como un evento destacado dentro del calendario deportivo nacional.

Invitación a participar

La presentación es libre y gratuita, con cupos limitados. Para participar, es necesario registrarse previamente completando el formulario disponible en el siguiente enlace: REGISTRATE AHORA.