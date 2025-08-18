Florencia Prieto: una médica concordiense que honró su profesión y hoy es orgullo ciudadano

En tiempos donde la confianza en las instituciones parece desmoronarse, existen profesionales cuya integridad y compromiso marcan la diferencia. Una de ellas es la doctora Florencia Prieto, infectóloga de Concordia, quien además se desempeñó como subsecretaria de Salud del municipio, cargo al que se vio obligada a renunciar tras serias controversias con el entonces secretario de Salud Arístides Sebastián.

A pesar de las presiones políticas, Prieto se mantuvo fiel a su juramento profesional: defender la salud pública por encima de cualquier interés.

Una voz científica que no calló

Su nombre trascendió a nivel nacional en varias oportunidades, brindando entrevistas en los principales medios del país. En ellas dejó en evidencia la precariedad de los mecanismos de control de medicamentos en Argentina.

En una de esas conversaciones, la doctora relató el caso de seis pacientes oncológicas de Concordia que debieron suspender sus tratamientos tras detectar bacterias adheridas a los catéteres de quimioterapia. El hallazgo no fue menor: el equipo médico descubrió que las ampollas de un lote farmacéutico estaban contaminadas.

Con rigor científico, Prieto y su equipo realizaron cultivos, analizaron medicamentos y notificaron de inmediato a la ANMAT, que respondió con un dictamen burocrático: el producto “resultaba aceptable”.

La infectóloga lo explicó con una metáfora tan clara como contundente:

“Es como llevar el auto al mecánico diciendo que no funcionan los frenos, y que el mecánico conteste probando el acelerador. Hablaron de otra cosa, ignorando lo esencial”.

La importancia de haber hablado a tiempo

Gracias a la rápida acción del equipo, no hubo fallecidos, aunque las pacientes debieron atravesar cirugías y retrasos en sus terapias. “Hicimos mucha autocrítica, pero demostramos que el problema no estaba en la atención médica sino en los insumos”, explicó.

La denuncia de Prieto, ignorada en 2023, hoy vuelve a cobrar relevancia tras el escándalo por la contaminación de fentanilo que provocó muertes en Argentina. El antecedente que ella advirtió podría haber servido para evitar tragedias posteriores.

El reconocimiento que Concordia le debe

Más allá de su trayectoria como funcionaria municipal, muchas veces opacada por la política local, la doctora Florencia Prieto se ha convertido en un ejemplo de profesionalismo y valentía cívica. Su firmeza frente a la indiferencia estatal y su capacidad para trabajar en equipo en situaciones críticas, son motivos de orgullo para la comunidad de Concordia.

En un país donde muchas veces se premia la obediencia antes que la honestidad, Prieto eligió el camino más difícil: decir la verdad.

Hoy, desde Análisis Litoral, reconocemos públicamente a esta médica que defendió la vida de sus pacientes por encima de cualquier cálculo político.