Histórico: dos años de prisión para tres cazadores que mataron un yaguareté.

Luego de más de veinte años de trabajo, más de 75 causas judiciales sin resolución, por primera vez en Argentina tres personas fueron condenadas a dos años de prisión efectiva por matar un yaguareté en la provincia de Formosa.

El Juez Morán condenó a dos años de prisión domiciliaria a tres personas que reconocieron haber matado, carneado y comido un yaguareté en la provincia de Formosa en 2024.

La medida, sin precedentes en Argentina, se resolvió en un juicio abreviado e hizo historia en la justicia: nunca antes se había llegado a una instancia de juicio ni se había sancionado penalmente a personas por un ilícito contra un yaguareté, a pesar de la enormidad de casos y de lo que establecen las leyes.

Es histórico porque:

– Es la primera condena penal por cazar un yaguareté.

– La pena es de cumplimiento efectivo.

– Es la primera vez que una causa judicial llega a instancia de juicio.

– Fuimos querellantes el Estado Nacional (Parques Nacionales, con un desempeño también histórico y ejemplar), una provincia (Formosa) y un representante de la sociedad civil (nosotros, la Fundación Red Yaguareté).

¡NO NOS RENDIMOS NUNCA!

Desde hace 20 años que luchamos para que se condene a los cazadores de yaguaretés, llevamos adelante más de 75 casos y causas judiciales, y por fin logramos la primera condena.

Nuestros yaguaretés nos necesitan, y nosotros te necesitamos a vos:

UNITE AHORA Y APOYÁ NUESTRO TRABAJO PARA SALVAR A NUESTROS ÚLTIMOS YAGUARETÉS:www.RedYaguarete.org.ar (todas las vías de donación: https://linktr.ee/Redyaguarete)

