La Libertad Avanza en Entre Ríos: un armado desequilibrado que amenaza con desmovilizar a sus votantes

Costa del Uruguay, bien gracias…

La Alianza La Libertad Avanza (ALLA), la versión entrerriana de la coalición libertario–macrista–radical, terminó de definir sus listas de candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, donde la provincia renovará tres senadores y cinco diputados nacionales. Pero el cierre, lejos de consolidar un armado competitivo, dejó heridas abiertas, un claro desbalance territorial y un síntoma preocupante: el riesgo del desgano electoral en las bases libertarias.

Ruptura del caudal territorial

El armado privilegió nombres de Paraná y de sectores cercanos al gobernador Rogelio Frigerio, dejando en segundo plano a la Costa del Uruguay, donde históricamente se concentra un caudal clave de votantes opositores al peronismo. Ciudades como Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú quedaron prácticamente sin representación real en lugares expectantes.

En política entrerriana, cuando la balanza territorial no se respeta, los votantes suelen retirarse en silencio: no movilizan, no fiscalizan y no militan.

La lista oficial

Senado

Joaquín Benegas Lynch (LLA, porteño de origen, hoy radicado en La Paz).

Romina Almeida (LLA, dirigente de Paraná).

Diputados

Andrés Laumann (LLA, ex candidato a intendente de Paraná).

Alicia Fregonese (PRO, actual presidenta del Consejo General de Educación).

Darío Schneider (UCR, ministro de Planeamiento).

En el reparto, Frigerio logró asegurar dos funcionarios propios en lugares entrables, mientras que el radicalismo se conforma con un escaño seguro y la chance de un segundo si se dan ciertas combinaciones. El dato más crudo: los libertarios entrerrianos puros prácticamente no existen en la lista.

Un error estratégico

La decisión de privilegiar Paraná y el círculo gubernamental puede resultar letal. En una provincia con tradición de equilibrio regional, el votante de la costa del Uruguay percibe rápidamente el ninguneo. En Concordia, donde la pobreza golpea con fuerza y el peronismo mantiene redes clientelares, el libertarismo necesitaba rostros locales con arraigo para interpelar a una sociedad harta de promesas. Eso no ocurrió.

Lo mismo pasa en Gualeguaychú y Uruguay, donde dirigentes jóvenes de LLA quedaron afuera o en puestos meramente testimoniales. El mensaje que baja es claro: “el armado lo definen en Paraná y Buenos Aires; ustedes, gracias por los votos”.

El fantasma del desgano

Si el peronismo/kirchnerismo sigue sosteniendo su estructura de movilización –aún en crisis–, y del otro lado los libertarios optan por un armado frío, centralizado y sin equilibrio, el resultado puede ser claro: desgano libertario frente a un peronismo que, aunque debilitado, aún entiende la importancia de mover la calle y el aparato.

En números concretos:

Si ALLA logra imponerse en octubre, se quedará con dos senadores y tres diputados .

. Pero si el voto libertario se fragmenta o cae la participación, el PJ podría recuperar aire y llevarse dos senadores y hasta tres bancas en Diputados.

Observaciones 2025

El descontento con la gestión de Milei empieza a sentirse con fuerza en sectores medios y asalariados de Entre Ríos. Sin candidatos de peso territorial, ALLA corre el riesgo de que ese enojo se traduzca en abstención o voto opositor .

empieza a sentirse con fuerza en sectores medios y asalariados de Entre Ríos. Sin candidatos de peso territorial, ALLA corre el riesgo de que ese enojo se traduzca en . El radicalismo entrerriano se resigna a un papel secundario, aunque mantiene presencia gracias a Schneider y la chance de Marina Petroff.

se resigna a un papel secundario, aunque mantiene presencia gracias a Schneider y la chance de Marina Petroff. La Costa del Uruguay, históricamente determinante, quedó fuera del armado real: “Costadel Uruguay, bien gracias” , como ironizan ya algunos dirigentes.

, como ironizan ya algunos dirigentes. Frigerio asegura lugares para los suyos, pero la lógica de construcción provincial quedó supeditada a su círculo de poder y a los libertarios porteños.

Conclusión

El cierre de listas en Entre Ríos dejó un sabor amargo. La Alianza La Libertad Avanza corre el riesgo de pagar caro un error básico: en política entrerriana no se puede gobernar ni competir sin equilibrio territorial.

En este contexto, la jugada parece favorecer más al peronismo, que ahora tiene un argumento sólido para golpear: “los libertarios y frigeristas sólo piensan en Paraná y en Buenos Aires”.



La pregunta que queda flotando es: ¿podrá ALLA recomponer la mística y evitar que el voto de la costa se refugie en la abstención o, peor aún, regrese al kirchnerismo?

Analisis Litoral