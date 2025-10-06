Estupefacto!!:Axel Kicillof cruzó a Javier Milei tras su show: “Está fuera de la realidad y le falta el respeto a la gente”

Axel Kicillof criticó el show de Milei en el Movistar Arena en la recta final a las elecciones legislativas. También se refirió a la renuncia de Espert.

El gobernador bonerense Axel Kicillof reaccionó en vivo al show musical que dio Javier Milei en el Movistar Arena, en plena crisis económica y política por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura tras el escándalo del narcotráfico. “Es asombroso. Están completamente fuera de la realidad”, lanzó el mandatario.

En una entrevista por C5N, Kicillof dejó ver su indignación por el recital que dio el libertario junto a su “Banda Presidencial”, integrada por legisladores y militantes. “Estuve recorriendo la provincia: hay trabajadores despedidos sin indemnización. ¿Cómo le explicás a esa gente que este es el Presidente?”, cuestionó.

“Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo, porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”, agregó, y alertó: “Ante una situación laboral, productiva y social como la que se vive hoy en Argentina, un gobierno serio usaría los recursos disponibles para intentar solucionar al menos un problema. Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”.

Ante el impacto por el show que incluyó canciones de Charly García, Gilda, La Renga y Sandro, entre otros, Kicillof contrastó con datos, al afirmar que la morosidad de las familias bonaerenses llegó al 5,9%, “el peor número desde la crisis de 2009”, y que “ya supera los niveles de la pandemia”. En esa línea, aseguró: “Las familias no pueden pagar la tarjeta. A Milei hay que despertarlo”, disparó.

La indignación de la oposición tras el show de Javier Milei

En sintonía con lo expresado por el gobernador bonaerense, una catarata de dirigentes opositores salió a expresarse contra el show que montó el libertario en el Movistar Arena. Juan Grabois fue uno de los candidatos que escribió afilado en su cuenta de X: “No nos merecemos a este garca y su jauría de lúmpenes”.

También se sumó la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, quien se descargó fuertemente: “Creo que jamás pensé que iba a ver a un presidente haciendo este papelón en formato musical. El nivel de deterioro de la investidura es surreal. Pero lo más triste es que hace este acto lisérgico mientras se lleva puesto la institucionalidad y con ellos a millones de argentinos que sufren sus políticas”, insistió.

“Si piensa que con esto no tendrá que rendir cuentas de sus vínculos con el narcotráfico, con las coimas de la Andis que involucran a su hermana se equivoca”, sumó la legisladora y cerró con un mensaje electoral: “Espero de corazón que el 26 haya un mensaje claro del pueblo, como fue en Buenos Aires el último 7 de septiembre”.

Por fuera del peronismo, el legislador Ricardo López Murphy disparó: “Vuelva al planeta Tierra, Presidente. La patria lo precisa acá. Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor”, y sentenció: “Ojalá recapaciten y se dejen de joder”.

Axel Kicillof habló sobre la renuncia de Espert a su candidatura

Respecto a la reciente renuncia de Espert, quien encabezaba la lista a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Kicillof sostuvo que “no hubiera ocurrido si la provincia no le hubiera puesto un límite al liberalismo en las urnas”. Y arremetió: “Si fuera por Milei, seguía. No sé si no lo bajaron los yanquis a Espert, porque el jefe de campaña ya no es Santiago Caputo: ahora es el gobierno de Donald Trump”.

El gobernador puso sobre la mesa que en Estados Unidos hay juicios contra Fred Machado, donde piden su extradición. “Acá lo sostenían a Espert. No lo bajaron por las denuncias, ni por los 200 mil dólares, ni por los viajes, ni por las mentiras que dijo. Lo bajaron porque no rinde como candidato”, afirmó.