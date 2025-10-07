Receta de mermelada de naranja, rápida y fácil

Con ingredientes sencillos y un proceso rápido, se puede disfrutar de un sabor cítrico y dulce en tus tostadas, yogures y postres favoritos

La mermelada de naranja es una deliciosa opción para acompañar tus desayunos y meriendas. Su sabor cítrico y dulce es perfecto para untar en tostadas, agregar a yogures o incluso utilizar en la preparación de postres. A continuación, te mostraré cómo hacer una mermelada de naranja rápida y fácil que te encantará.

Receta de mermelada de naranja

La mermelada de naranja es fácil de realizar y rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mermelada de naranja tiene sus orígenes en Europa, donde se popularizó especialmente en Inglaterra. Se dice que su invención se debe a un accidente culinario en el siglo XVIII, cuando la esposa de un comerciante escocés intentó salvar una carga de naranjas que habían empezado a deteriorarse, cocinándolas con azúcar. Desde entonces, esta mermelada se ha convertido en un clásico que no puede faltar en ningún desayuno británico, y su preparación se ha extendido por todo el mundo. Aunque existen muchas variantes, la receta básica es bastante sencilla y requiere pocos ingredientes.

Preparar mermelada de naranja en casa es una manera fantástica de disfrutar de un producto natural y sin conservantes. La clave está en elegir naranjas frescas y de buena calidad. Para esta receta, utilizaremos solo cuatro ingredientes: naranjas, azúcar, jugo de limón agua. Es un proceso rápido que te permitirá disfrutar de tu mermelada en poco tiempo.

Tiempo de preparación

La mermelada de cítricos servidaLa mermelada de cítricos servida en un frasco, ideal para acompañar el desayuno y postres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para esta receta de mermelada de naranja, necesitarás aproximadamente 1 hora y 30 minutos en total. Este tiempo se desglosa de la siguiente manera:

  • Preparación de los ingredientes: 15 minutos.
  • Cocción: 1 hora y 15 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de naranjas frescas.
  • 800 g de azúcar.
  • 1 limón (su jugo).
  • 1 litro de agua.

Cómo hacer mermelada de naranja, paso a paso

  1. Lava bien las naranjas y pela la mitad de ellas, asegurándote de quitar la mayor cantidad posible de la parte blanca de la cáscara para evitar el amargor.
  2. Corta las cáscaras en tiras finas y las naranjas en trozos pequeños, eliminando las semillas.
  3. Coloca las cáscaras en una olla con el litro de agua y hierve durante 10 minutos para ablandarlas.
  4. Añade los trozos de naranja, el azúcar y el jugo de limón a la olla.
  5. Cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue, durante aproximadamente 1 hora, o hasta que la mezcla haya espesado.
  6. Para comprobar si la mermelada está lista, coloca una pequeña cantidad en un plato frío y pasa el dedo por el centro; si la mermelada no se une de inmediato, está lista.
  7. Vierte la mermelada caliente en frascos de vidrio esterilizados, dejando un pequeño espacio en la parte superior.
  8. Cierra los frascos y colócalos boca abajo hasta que se enfríen, esto ayudará a crear un vacío y conservar la mermelada por más tiempo.

