Receta de mermelada de naranja, rápida y fácil

Con ingredientes sencillos y un proceso rápido, se puede disfrutar de un sabor cítrico y dulce en tus tostadas, yogures y postres favoritos
La mermelada de naranja es una deliciosa opción para acompañar tus desayunos y meriendas. Su sabor cítrico y dulce es perfecto para untar en tostadas, agregar a yogures o incluso utilizar en la preparación de postres. A continuación, te mostraré cómo hacer una mermelada de naranja rápida y fácil que te encantará.
Receta de mermelada de naranja
La mermelada de naranja es fácil de realizar y rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)
La mermelada de naranja tiene sus orígenes en Europa, donde se popularizó especialmente en Inglaterra. Se dice que su invención se debe a un accidente culinario en el siglo XVIII, cuando la esposa de un comerciante escocés intentó salvar una carga de naranjas que habían empezado a deteriorarse, cocinándolas con azúcar. Desde entonces, esta mermelada se ha convertido en un clásico que no puede faltar en ningún desayuno británico, y su preparación se ha extendido por todo el mundo. Aunque existen muchas variantes, la receta básica es bastante sencilla y requiere pocos ingredientes.
Preparar mermelada de naranja en casa es una manera fantástica de disfrutar de un producto natural y sin conservantes. La clave está en elegir naranjas frescas y de buena calidad. Para esta receta, utilizaremos solo cuatro ingredientes: naranjas, azúcar, jugo de limón y agua. Es un proceso rápido que te permitirá disfrutar de tu mermelada en poco tiempo.
Tiempo de preparación
La mermelada de cítricos servida en un frasco, ideal para acompañar el desayuno y postres (Imagen Ilustrativa Infobae)
Para esta receta de mermelada de naranja, necesitarás aproximadamente 1 hora y 30 minutos en total. Este tiempo se desglosa de la siguiente manera:
- Preparación de los ingredientes: 15 minutos.
- Cocción: 1 hora y 15 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de naranjas frescas.
- 800 g de azúcar.
- 1 limón (su jugo).
- 1 litro de agua.
Cómo hacer mermelada de naranja, paso a paso
- Lava bien las naranjas y pela la mitad de ellas, asegurándote de quitar la mayor cantidad posible de la parte blanca de la cáscara para evitar el amargor.
- Corta las cáscaras en tiras finas y las naranjas en trozos pequeños, eliminando las semillas.
- Coloca las cáscaras en una olla con el litro de agua y hierve durante 10 minutos para ablandarlas.
- Añade los trozos de naranja, el azúcar y el jugo de limón a la olla.
- Cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue, durante aproximadamente 1 hora, o hasta que la mezcla haya espesado.
- Para comprobar si la mermelada está lista, coloca una pequeña cantidad en un plato frío y pasa el dedo por el centro; si la mermelada no se une de inmediato, está lista.
- Vierte la mermelada caliente en frascos de vidrio esterilizados, dejando un pequeño espacio en la parte superior.
- Cierra los frascos y colócalos boca abajo hasta que se enfríen, esto ayudará a crear un vacío y conservar la mermelada por más tiempo.