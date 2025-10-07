Joaquín Benegas Lynch tocó en “la banda presidencial” junto a Milei en el Movistar Arena

El presidente Javier Milei presentó su libro “La construcción del milagro” en un acto que combinó política, rock y militancia libertaria. El candidato entrerriano Joaquín Benegas Lynch integró la banda que acompañó al mandatario.

El presidente Javier Milei volvió a subir al escenario del Movistar Arena, repitiendo el formato de sus cierres de campaña, esta vez para presentar su nuevo libro “La construcción del milagro”. Enfundado en un camperón de cuero negro, y al ritmo de Demoliendo Hoteles de Charly García, el mandatario ingresó al escenario tras siete minutos de ovación, para luego abrazarse con su hermana Karina Milei, la estratega política del oficialismo.

Pero el dato distintivo de la noche estuvo en la formación de la banda que acompañó al jefe de Estado. En batería y guitarra, respectivamente, se ubicaron Joaquín y Bertie Benegas Lynch —el primero, candidato a senador por Entre Ríos; el segundo, futuro presidente de la Comisión de Presupuesto en reemplazo de José Luis Espert—, mientras que la diputada Lilia Lemoine se sumó en los coros.

“En los coros, la mezzosoprano Lilia Lemoine. La demoledora de operetas kukas”, presentó Milei ante un estadio colmado, desatando la euforia de los militantes libertarios.

El mandatario agradeció a su círculo más cercano: “Quiero dar las gracias a quienes hicieron esto posible. En especial al triángulo de hierro: Karina Milei, Santiago Caputo y todos los representantes de La Libertad Avanza y las alianzas presentes hoy acá”.

Durante el show, Milei interpretó clásicos del rock argentino como Rock del Gato (Los Ratones Paranoicos), Una de La Mississippi, No me arrepiento de este amor (versión de Ataque 77), Dame Fuego (rebautizada como “kuka tirapiedras”), además de Hava Naguila y Libre de Nino Bravo.

En este último tema, el Presidente bajó del escenario para saludar a sus ministros Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, Luis Petri y Martín Menem, quienes lo aplaudieron desde la primera fila.

El cierre dejó también un gesto político: Milei se abrazó efusivamente con Diego Santilli, quien reemplazaría a José Luis Espert como primer candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre.