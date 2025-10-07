Nuevos horarios de atención en el Centro Municipal de Salud María Auxiliadora de Yuquerí Chico

La nueva directora del Centro Municipal de Salud María Auxiliadora de Yuquerí Chico, Lorena Tribulatti, informó los horarios actualizados de atención de los distintos profesionales que prestan servicios en el establecimiento.

El doctor Mendieta, especialista en Clínica Médica, atiende los lunes, martes, jueves y viernes a las 16:00 horas.

El odontólogo Hugo Bordacahar recibe pacientes los lunes, martes y jueves a partir de las 14:00 horas.

La pediatra Georgina Brambilla atiende los miércoles a las 14:30 horas y los viernes a las 11:00 horas.

Por su parte, la obstetra Johana Espiró brinda atención los martes a las 10:30 horas y los jueves a las 13:30 horas.

El doctor Sebastián San Miguel, a cargo del área de Control Vial, realiza sus consultas los miércoles a las 17:00 horas.

Además, el servicio de vacunación, a cargo de Cintia Raponi, funciona los lunes y miércoles de 14:30 a 18:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Desde la dirección del centro se recuerda a la comunidad la importancia de respetar los turnos asignados y mantener al día los controles médicos y esquemas de vacunación.

