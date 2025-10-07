“Tras la renuncia de Espert, crece el reclamo por la ‘ficha limpia’: piden que Juan Grabois y Jorge Taiana también den un paso al costado”

El gesto de José Luis Espert, quien decidió dar un paso al costado, reabrió un debate que atraviesa a toda la clase política: la necesidad de una “ficha limpia” real, sin excepciones ni impunidad.

En redes sociales y en distintos espacios ciudadanos comenzó a crecer un reclamo dirigido a Juan Grabois, procesado por usurpación y acusado de promover tomas ilegales, y al exministro Jorge Taiana, señalado por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro.

El mensaje es claro: la sociedad argentina exige transparencia y ejemplaridad.

“Si Espert renuncia, que lo hagan también quienes tienen causas abiertas o alianzas con dictadores.”

La consigna ya tiene nombre: #FichaLimpia o nada.

El caso Espert y el mensaje al sistema político

La decisión de José Luis Espert de renunciar a su candidatura no pasó desapercibida. Más allá de los motivos personales o estratégicos, el gesto encendió una chispa en el debate público: ¿cuántos dirigentes están hoy en carrera con denuncias, procesamientos o antecedentes que, en un país serio, los habrían dejado fuera de la contienda?

La pregunta se multiplica en redes sociales, donde el reclamo se traduce en una consigna contundente: “Si se bajó Espert, que se baje Grabois”. Y detrás de esa frase late algo más profundo: el hartazgo de una ciudadanía que ya no tolera dobles estándares.

Grabois y el límite entre la militancia y el delito

El dirigente social Juan Grabois enfrenta una serie de causas y cuestionamientos que tensan su perfil político y su discurso “anticasta”.

Está procesado por usurpación de propiedad privada, tras liderar la toma de un edificio público —el Instituto Juan Domingo Perón— cerrado por el Gobierno Nacional. La Justicia lo imputó por “daños y resistencia a la autoridad”.

A ello se suman otras investigaciones, como la que lleva adelante la Fiscalía Federal de Mercedes por presunto fraude en la construcción de viviendas sociales en los barrios “Los Laureles” y “Colonia Montes de Oca”, en Luján, donde se habrían destinado fondos millonarios con irregularidades detectadas.

Grabois también fue denunciado por promover ocupaciones ilegales de tierras en distintos puntos del país, un accionar que muchos ven como una forma de violencia política encubierta bajo el manto del reclamo social.

Mientras tanto, sigue apareciendo como referente moral de un sector del oficialismo que se presenta como defensor de los pobres. La contradicción es evidente: ¿cómo puede alguien que viola la ley en nombre de los necesitados pretender ocupar un cargo público?

Taiana y la sombra del chavismo

Otro nombre que resuena con fuerza es el de Jorge Taiana, exministro y figura histórica del kirchnerismo.

Aunque no enfrenta causas judiciales abiertas, su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro despierta fuertes cuestionamientos.

Taiana fue fotografiado junto al mandatario venezolano en actos diplomáticos, y durante su gestión como canciller promovió acuerdos bilaterales con Caracas, incluso cuando la ONU y la OEA denunciaban violaciones a los derechos humanos y censura política en Venezuela.

Hoy, cuando el mundo asocia al chavismo con narcotráfico, autoritarismo y pobreza extrema, esa relación pesa como una losa sobre cualquier dirigente que aspire a representar valores democráticos y republicanos.

La ficha limpia que viene desde abajo

El concepto de “ficha limpia” —inspirado en una iniciativa ciudadana que se aplicó con éxito en Brasil— vuelve a resonar en la Argentina.

Pero ya no como proyecto legislativo cajoneado, sino como un movimiento moral y cultural que surge desde la sociedad misma.

La idea es simple: ningún candidato con causas judiciales graves, condenas, vínculos con el narcotráfico o antecedentes de corrupción debería poder presentarse a elecciones. No se trata de persecución política, sino de restaurar la credibilidad institucional.

El caso Espert, con su renuncia voluntaria, se transformó sin proponérselo en un espejo para el resto del arco político. La pregunta ahora es si Grabois, Taiana y tantos otros serán capaces de asumir el mismo gesto de coherencia.

Una oportunidad para la política y la sociedad

La política argentina enfrenta una crisis de legitimidad sin precedentes. Las palabras ya no alcanzan.

Mientras algunos dirigentes piden “paciencia” y “tiempo”, la sociedad exige hechos: renuncias, explicaciones, transparencia.

La renuncia de Espert marcó un punto de inflexión.

Ahora, la pelota está del lado de los que aún creen que todo puede seguir igual.

El mensaje es claro y no admite interpretación:

“Ficha limpia o afuera.”

Porque los argentinos de bien —los que trabajan, pagan impuestos y sostienen al país— ya no aceptan que el poder siga siendo refugio de los impunes.

Epílogo

La nueva política no se construye en los despachos, sino en la conciencia ciudadana.

Y ese proceso ya comenzó.

