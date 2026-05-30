ENTRE RÍOS Y CONEXIÓN CORRIENTES: CAYÓ UN PELIGROSO CAPO NARCO TRAS UNA PERSECUCIÓN DE PELÍCULA Y UN SECUESTRO MILLONARIO DE COCAÍNA

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Un control vial de rutina en el departamento Feliciano derivó en un megaoperativo policial. El principal detenido es Carlos Manuel Fiordellino, uno de los prófugos más buscados del país. Secuestraron más de 260 kilos de máxima pureza, valuados en 5.000 millones de pesos, y ya se realizan allanamientos en Corrientes.

​Un control vehicular preventivo de la Policía de Entre Ríos terminó convirtiéndose en uno de los golpes más importantes de los últimos años contra el narcotráfico en la región. El procedimiento, que incluyó una cinematográfica persecución por las rutas entrerrianas, culminó con la captura de un peligroso narco santafesino que supo integrar la lista de los diez prófugos más buscados de la Argentina.

​El operativo se inició en las inmediaciones del Puesto de Control Vial “Puente de Hierro”, sobre la Ruta Provincial N.º 28, en el norte entrerriano. Allí, los uniformados intentaron detener la marcha de un lujoso automóvil Mercedes Benz para identificar a sus ocupantes. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las señas de los efectivos, aceleró a fondo y emprendió una violenta huida.

​La fuga obligó a desplegar de inmediato un amplio operativo cerrojo en el que intervinieron distintas dependencias policiales del departamento. Tras recorrer varios kilómetros a alta velocidad, el vehículo fue interceptado y cercado por las patrullas en un estado crítico: circulaba con una de sus ruedas delanteras completamente destruida, apoyada directamente sobre la llanta.

​Los detenidos y un frondoso prontuario

​En el interior del rodado viajaban dos hombres que quedaron inmediatamente incomunicados. Fueron identificados como Benjamín Ariel Maciel y Carlos Manuel Fiordellino, de 53 años. Este último es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad federales, poseedor de un extenso historial criminal con más de 40 causas judiciales por narcotráfico, tenencia ilegal de armas y uso de documentación falsa. Fiordellino se encontraba prófugo tras haberse escapado de una dependencia policial de la ciudad de Rosario.

​En la requisa inicial del habitáculo, los efectivos secuestraron dosis menores de marihuana y cocaína, teléfonos celulares y unos 300 mil pesos en efectivo. Sin embargo, el verdadero cargamento estaba oculto en la ruta del escape.

​Un botín millonario en la banquina

​Sabiéndose acorralados durante la persecución, los sospechosos habían comenzado a arrojar bultos por las ventanillas. Ante esto, las autoridades ordenaron un exhaustivo rastrillaje en las banquinas y sectores linderos a la Ruta 28. Fue allí donde los investigadores hallaron varios bolsos y mochilas que contenían un total de 250 ladrillos compactos.

​Las pruebas químicas de laboratorio confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de extrema pureza. El cargamento totalizó más de 260 kilos que, según estimaciones oficiales, tendrían un valor de mercado cercano a los 5.000 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares).

​En posteriores rastreos en la zona del hallazgo de la droga, los policías también incautaron una pistola calibre 9 milímetros con sus respectivos cargadores y municiones, además de otro teléfono celular y un cuchillo. Desde las fuerzas aclararon que un fusil de asalto M4 calibre .223 que suele aparecer en los antecedentes fotográficos de Fiordellino pertenece a un procedimiento del año 2011 en Buenos Aires y no guarda relación con este operativo actual.

​La conexión con Corrientes

​La causa penal quedó radicada en el Juzgado Federal a cargo de la jueza Analía Ramponi, con la intervención del fiscal federal Francisco Bernhardt y el secretario penal Alan Bergdolt.

​Mientras los detenidos continúan bajo arresto y sin posibilidad de comunicarse, la investigación avanzó con fuerza hacia nuestra provincia. En las últimas horas se llevaron a cabo múltiples allanamientos en domicilios vinculados a los involucrados en la provincia de Corrientes. La clave de la causa está ahora en los peritajes tecnológicos sobre los teléfonos secuestrados, con los que se busca desarticular por completo la red logística, los contactos y los destinos de esta organización criminal con alcance nacional.

Fuente : TN Esquina