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La Legislatura se encamina a convertir en ley la eliminación del régimen especial vigente desde 1965. La iniciativa fue impulsada por Rogelio Frigerio al comienzo de su gestión y tendrá un efecto concreto sobre las actuales autoridades: tanto el gobernador como la vicegobernadora Alicia Aluani quedarán sin acceso a ese beneficio al finalizar sus mandatos.

Entre Ríos dará un nuevo paso en la eliminación de regímenes especiales para la dirigencia política. La Cámara de Diputados tiene previsto tratar este miércoles la derogación de la Ley Nº 4.506, que desde hace más de seis décadas establece una pensión vitalicia para quienes hayan ejercido la Gobernación y Vicegobernación de la provincia.

La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo encabezado por Rogelio Frigerio en enero de 2024, como parte de una serie de proyectos vinculados con la transparencia, la ética pública, el control del gasto y la eliminación de privilegios.

De completarse el trámite legislativo, el cambio tendrá además una particularidad política: Frigerio y Alicia Aluani serán los primeros gobernador y vicegobernadora alcanzados por la eliminación del régimen.

UN BENEFICIO VIGENTE DESDE 1965

La Ley 4.506 estableció un régimen especial para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial. Entre sus disposiciones, contempla para los beneficiarios un ingreso equivalente al 75 por ciento de la remuneración correspondiente al cargo.

El proyecto enviado por Frigerio planteó directamente su derogación y fundamentó la decisión en dos cuestiones centrales: que las razones históricas que justificaron ese régimen quedaron desactualizadas y que su permanencia entra en tensión con los actuales principios de igualdad y ética pública.

El mensaje enviado por el Ejecutivo a la Legislatura fue explícito al definir estas prestaciones como un régimen especial que debía ser revisado.

UN PROYECTO QUE LLEVÓ MÁS DE DOS AÑOS DE DEBATE

La eliminación de las pensiones tuvo un recorrido legislativo más extenso de lo inicialmente previsto.

Diputados dio media sanción al proyecto en abril de 2024, pero posteriormente el debate se trasladó al Senado, donde uno de los puntos de discusión estuvo relacionado con las condiciones para quitar beneficios que ya habían sido concedidos.

Finalmente, la Cámara alta modificó ese aspecto y eliminó el artículo referido a las causales de caducidad, por lo que el alcance central de la reforma quedó proyectado hacia adelante.

Con esas modificaciones, la iniciativa regresó a Diputados para completar su trámite legislativo.

FRIGERIO Y ALUANI, ALCANZADOS POR LA PROPIA REFORMA

La decisión adquiere una dimensión particular porque quienes promovieron políticamente el cambio serán también quienes resignarán concretamente la posibilidad de acceder al régimen.

Frigerio había vinculado públicamente la eliminación de esta pensión con la situación previsional de Entre Ríos y con la necesidad de que la dirigencia política comenzara dando una señal antes de avanzar sobre modificaciones más amplias del sistema.

En ese sentido, el gobernador sostuvo meses atrás que, frente a la magnitud del déficit de la Caja de Jubilaciones, correspondía que las máximas autoridades provinciales dieran primero ese gesto.

La vicegobernadora Alicia Aluani acompañó esa decisión.

UNA SEÑAL EN MEDIO DEL ORDENAMIENTO PREVISIONAL

La eliminación del beneficio cobra todavía mayor relevancia en el contexto de las reformas impulsadas para ordenar el sistema previsional entrerriano.

El mensaje político que busca instalar el Gobierno es sencillo: si el Estado necesita modificar estructuras y revisar beneficios para recuperar sustentabilidad, la dirigencia también debe formar parte de ese esfuerzo.

No se trata solamente del impacto económico que pueda representar la eliminación de dos futuras pensiones. Su peso es fundamentalmente institucional y político.

El gobernador que promovió la derogación podría haber sido beneficiario del régimen al terminar su mandato. Eligió impulsar una ley para eliminarlo.

EL FIN DE UN RÉGIMEN DE MÁS DE SEIS DÉCADAS

Con la sanción definitiva prevista en Diputados, Entre Ríos dejará atrás una normativa que permaneció vigente desde 1965.

La modificación no supone borrar automáticamente los derechos previamente reconocidos, debido a los cambios introducidos durante el debate legislativo. Pero establece una frontera hacia adelante: quienes ocupen la Gobernación y la Vicegobernación ya no tendrán garantizada una pensión vitalicia por el solo hecho de haber ejercido esos cargos.

Después de más de 60 años, Entre Ríos se encamina así a cerrar un régimen especial para sus máximas autoridades.

Y el dato que resume el alcance político de la decisión es concreto: quienes actualmente gobiernan la provincia serán los primeros que deberán terminar sus mandatos sin ese beneficio.