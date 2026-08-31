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La semana arranca con una relativa calma meteorológica y con temperaturas agradables hasta el jueves 3, cuando entre un frente frío que nos recordará que el invierno aún no terminó.

El viernes, en el norte argentino los termómetros llegaron a los 35°C. Unos días después, el país quedará cubierto por una masa de aire frío de origen polar que nos trasladará del calor casi veraniego al frío invernal en menos de una semana.

Hoy domingo aún quedan coletazos de la inestabilidad de los días previos. El SMN mantiene avisos activos que van desde tormentas fuertes en el norte del Litoral hasta viento Zonda en la precordillera del NOA, pasando por nieve en la cordillera norpatagónica… pero esa foto cambiará antes de que termine la semana.

Alertas activos en Argentina

Desde el viernes, las tormentas dejaron acumulados de hasta 50 milímetros en el nordeste del Litoral, zona que sigue bajo alerta amarilla del SMN por tormentas. Estas afectarán especialmente la provincia de misiones hasta el lunes inclusive, con acumulados que pueden superar los 100 mm.

Hasta la madrugada del martes, el nordeste del Litoral se verá afectado por tormentas que dejarán hasta más de 100 mm de precpitación acumulada en menos de 72 h.

Más al sur, sobre la zona cordillerana de las provincias de Río Negro y Neuquén, la nieve seguirá brindando su espectáculo, con nevadas que mantienen en alerta a la región durante el día de hoy, ya que los acumulados podrían llegar a estar entre 15 y 30 centímetros en las zonas más altas.

Este mapa muestra que septiembre todavía puede regalar paisajes cubiertos de nieve, mientras los días comienzan a hacerse más largos y las temperaturas más agradables.

En la precordillera de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, el viento Zonda sopla con ráfagas de más de 80 km/h durante el día de hoy, con alerta naranja del SMN, haciendo subir la temperatura y reduciendo la visibilidad en los valles. Las condiciones de tiempo ventoso persistirán allí, con alerta amarilla, hasta mañana lunes.

Una tregua breve antes del golpe de frío

Entre el lunes y el miércoles el país entra en una fase más tranquila, con cielos despejados o apenas nublados y viento suave en gran parte del territorio. Es una ventana corta pero útil para trabajos de campo o planes al aire libre, porque después el escenario cambia por completo.

El viernes 4, el frío ya cubrirá buena parte del centro argentino y llegará al Litoral

El quiebre llegará a partir del jueves 3 de septiembre, cuando una masa de aire polar ingrese por la Patagonia y avance hacia el norte. El viernes 4, el frío ya cubrirá buena parte del centro argentino y llegará al Litoral, dando lugar a con un descenso térmico marcado de sur a norte.

Sobre Cuyo, la región pampeana y el sur del Litoral el riesgo de heladas agronómicas aumentará, con el viento del sur sumando una sensación térmica más baja que la que marcará el termómetro. En el NOA y el NEA las mañanas también serán más frías, aunque sin llegar a valores tan extremos.

El mapa de la izquierda muestra las temperaturas del miércoles 2 a las 15:00, y el de la derecha las del viernes a la misma hora. Sobre Córdoba, la temperatura máxima será 13 °C más fría.

Más allá del viernes, conviene tomar con pinzas las previsiones, ya que el modelo ECMWF todavía puede ajustar la intensidad y el alcance del frío. Lo que parece firme es el cambio de tendencia, de una semana estable a heladas agronómicas tardías generalizadas en el arranque de septiembre.

Para el campo, la ventana seca de mitad de semana ayuda con los lotes que arrastran atraso por la humedad previa, aunque el riesgo de heladas agronómicas del próximo piden cuidado extra en cultivos sensibles.

Lo importante: no archivar todavía los abrigos ni las frazadas. Si bien el tiempo aún puede darnos sorpresas, siempre te vas a enterar antes por Meteored.