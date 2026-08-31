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La obra se extiende por 62,9 kilómetros entre Córdoba y San Francisco e incorpora dos carriles por sentido, nuevos distribuidores, colectoras y nuevos accesos controlados.

La obra que busca transformar uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Córdoba continúa avanzando y ya alcanzó el 30% de ejecución.

Se trata de la construcción de la Autopista Ruta 19, un proyecto estratégico que permitirá mejorar la conexión entre Córdoba y San Francisco.

Los trabajos son ejecutados por Caminos de las Sierras y se desarrollan sobre una extensión de 62,9 kilómetros. La nueva infraestructura apunta a mejorar la seguridad vial, agilizar el tránsito y fortalecer una ruta clave para la actividad productiva y comercial de la región.

Autopista Ruta 19: qué localidades atraviesa la megaobra

El proyecto contempla una autopista de dos carriles por sentido de circulación, además de colectoras, distribuidores y control total de accesos. La infraestructura permitirá generar una conexión más fluida y segura entre distintas localidades del este cordobés y la ciudad de San Francisco.

La nueva autopista conectará dos puntos clave.Gobierno de Córdoba

Uno de los sectores que presenta mayor nivel de avance es el tramo ubicado entre Santiago Temple y Arroyito. En esa zona ya fue terminado el puente de acceso a Los Chañaritos y actualmente se trabaja en la pavimentación de los 3,3 kilómetros que permitirán conectar la localidad con la autopista.

A su vez, avanza la pavimentación de casi 12 kilómetros entre Los Chañaritos y el distribuidor de acceso a Tránsito. Próximamente comenzará el montaje de las vigas en ese distribuidor y también en el puente que atravesará el río Xanaes.

Cómo avanzan las obras entre Córdoba y San Francisco

Los trabajos también avanzan en diferentes puntos del corredor. Entre el puente sobre el río Xanaes y el distribuidor de acceso a Arroyito, se realizan tareas de movimiento de suelo y colocación del paquete granular correspondiente a las nuevas calzadas.

Los trabajos continúan en diferentes zonas de la nueva autopista.Gobierno de Córdoba

En el tramo entre Cañada Jeanmaire y San Francisco, las tareas comprenden movimiento de suelo, colocación del paquete estructural y pavimentación de ocho kilómetros, desde el comienzo del sector hasta Colonia Marina.

También se encuentran en ejecución los desvíos de acceso a Devoto y Colonia Marina, donde actualmente avanza el hormigonado de las estructuras.

Una ruta estratégica para Córdoba y el Mercosur

La transformación de la Ruta 19 en autopista busca generar un corredor vial más seguro y eficiente para quienes circulan entre Córdoba y San Francisco, pero también tiene un fuerte impacto sobre la actividad económica de la región.

La nueva infraestructura apunta a mejorar la conectividad provincial, facilitar el traslado de personas y mercaderías y fortalecer el intercambio comercial vinculado al Mercosur.

Más avances en el proyecto

En paralelo, el proyecto incluye la construcción de retornos, la reubicación y subterranización de líneas de alta y media tensión que se encuentran sobre la traza y nuevos trabajos de movimiento de suelo y ejecución del paquete estructural entre Devoto y el ingreso a San Francisco.

Con un 30% de avance, la Autopista Ruta 19 se encamina a convertirse en una de las obras viales más importantes para el desarrollo productivo nacional en un punto clave del país.