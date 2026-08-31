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Ganó un Mundial y jugó la final de otros dos. Además, levantó dos veces la Copa América, ganó los Juegos Olímpicos de 2008 y el Mundial sub 20 de 2005. Se termina una era para el fútbol argentino

Lionel Andrés Messi anunció su retiro de la Selección argentina de fútbol. El astro, que ganó el Mundial de 2022 en Qatar y disputó las finales de 2014 y 2026, informó que tomó la decisión el 21 de julio pasado, luego de la derrota ante España en la final, y días antes de la muerte de su papá. Además de la carta que publicó, subió un emotivo video para marcar su despedida.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, aseguró el astro rosarino.

El capitán, ganador también de las Copa América 2019 y 2024, aseguró: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, agregó.

La última hazaña del 10: la victoria de la Scaloneta frente Inglaterra en el Mundial REUTERS/Agustín Marcarian

Messi, que el fin de semana volvió a reivindicar su vigencia al marcar cuatro goles para su equipo Inter de Miami en la MLS, sintetizó: “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!“, cerró.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, aclaró sobre el final de su posteo.

Con la despedida de Messi de la Selección se cerraron más de dos décadas de su magia que abarcó 207 partidos, 125 goles, 68 asistencias y una colección de títulos que ningún otro jugador albiceleste logró reunir. Su historia con la mayor comenzó de la manera más inesperada. El 17 de agosto de 2005, el joven de 18 años ingresó como sustituto en un amistoso ante Hungría en Budapest y fue expulsado a los 40 segundos de pisar el campo, tras una acción que el árbitro interpretó como un codazo. Fue uno de los debuts más polémicos del fútbol internacional, aunque la anécdota quedó rápidamente opacada por lo que vendría después.

Antes de ese partido, el rosarino ya había dejado su marca en las categorías juveniles. Lideró a Argentina en el Campeonato Mundial Sub 20 de 2005 disputado en Países Bajos, donde terminó como máximo goleador del torneo con 6 tantos, se alzó con el Balón de Oro y guio al equipo hacia el título. Esa actuación fue la antesala de su integración definitiva al plantel mayor.

Messi durante el Mundial 2006 (AFP PHOTO / DANIEL GARCIA)

Su primera anotación con la selección absoluta llegó el 1 de marzo de 2006, en un amistoso ante Croacia. Tres meses después, en la Copa del Mundo de Alemania 2006, se convirtió en el jugador más joven en representar y marcar para Argentina en un Mundial, al ingresar como sustituto ante Serbia y Montenegro en la fase de grupos. El equipo llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante el anfitrión.

El periodo comprendido entre 2007 y 2016 estuvo marcado por una sucesión de actuaciones individuales brillantes y derrotas colectivas en las definiciones. En la Copa América 2007 disputada en Venezuela, Argentina llegó a la final, donde cayó ante Brasil. Messi, de apenas 20 años, fue elegido como el mejor jugador joven del torneo. Al año siguiente, se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Otro hito de su gloriosa carrera.

Tras asumir la capitanía del equipo en 2011, el atacante condujo a su selección a tres finales consecutivas en torneos de máxima jerarquía. La primera fue la final del Mundial de Brasil 2014, donde Argentina enfrentó a Alemania en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El equipo cayó 1-0 en el tiempo extra, con un gol de Mario Götze en el minuto 113. A pesar del resultado, Leo recibió el Balón de Oro del torneo como mejor jugador. Fue la primera vez en la historia que un jugador del equipo perdedor recibía ese galardón en un Mundial.

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Al año siguiente, en la Copa América 2015 celebrada en Chile, Argentina volvió a llegar a la final y volvió a perder, esta vez ante el anfitrión en una definición por penales tras un empate sin goles. Un año más tarde, la historia se repitió por tercera vez consecutiva: la Copa América Centenario, organizada en Estados Unidos, terminó con otra derrota ante el combiado trasandino otra vez en los penales con un detalle: Messi falló su disparo desde los doce pasos.

Esa noche, en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el capitán anunció su retiro de la selección. “Para mí la selección terminó. Ya está, son cuatro finales, lo intenté. Duele no ser campeón”, declaró.. El anuncio sacudió al fútbol argentino y desató una campaña popular masiva para convencerlo de que diera marcha atrás.

Messi en la Copa América 2016 (AFP PHOTO / ALFREDO ESTRELLA

Semanas después de su retiro, Messi revirtió la decisión. “Pensé muchas cosas la noche de la final y me planteé seriamente dejarlo, pero amo demasiado este país y esta camiseta”. El Mundial de Rusia 2018 fue un capítulo gris. Argentina llegó a octavos de final, donde fue eliminada por Francia. Messi anotó un solo gol en todo el torneo. La actuación del equipo generó cuestionamientos internos y cambios en el cuerpo técnico. Fue el entrenador Lionel Scaloni quien, junto al exfutbolista Pablo Aimar, convenció al capitán de continuar con el proyecto y apostar por un ciclo de renovación.

La apuesta dio sus frutos el 10 de julio de 2021. En el mítico Maracaná, la Albiceleste venció a Brasil por 1-0 y se consagró campeón de la Copa América, su primer título internacional mayor desde 1993. El gol lo marcó Ángel Di María. Para Messi, que llevaba 16 años esperando ese momento con el equipo mayor, la conquista fue la ruptura de una sequía que había pesado sobre toda su carrera. Ese mismo año, el título le valió su séptimo Balón de Oro individual. Pero todavía lo mejor estaba por venir.

Semanas después de su retiro, Messi revirtió la decisión. “Pensé muchas cosas la noche de la final y me planteé seriamente dejarlo, pero amo demasiado este país y esta camiseta”. El Mundial de Rusia 2018 fue un capítulo gris. Argentina llegó a octavos de final, donde fue eliminada por Francia. Messi anotó un solo gol en todo el torneo. La actuación del equipo generó cuestionamientos internos y cambios en el cuerpo técnico. Fue el entrenador Lionel Scaloni quien, junto al exfutbolista Pablo Aimar, convenció al capitán de continuar con el proyecto y apostar por un ciclo de renovación.

La apuesta dio sus frutos el 10 de julio de 2021. En el mítico Maracaná, la Albiceleste venció a Brasil por 1-0 y se consagró campeón de la Copa América, su primer título internacional mayor desde 1993. El gol lo marcó Ángel Di María. Para Messi, que llevaba 16 años esperando ese momento con el equipo mayor, la conquista fue la ruptura de una sequía que había pesado sobre toda su carrera. Ese mismo año, el título le valió su séptimo Balón de Oro individual. Pero todavía lo mejor estaba por venir.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 representó la cumbre de la trayectoria de Messi con la selección. El torneo fue el escenario de una actuación que el capitán sostuvo durante siete partidos consecutivos. Anotó 7 goles y repartió 3 asistencias, cifras que lo ubicaron como el segundo máximo goleador del torneo, detrás del francés Kylian Mbappé. El histórico número 10 recibió el Balón de Oro del torneo, convirtiéndose en el primer jugador en ganar ese galardón en dos ediciones distintas de un Mundial, tras haberlo obtenido también en 2014.

En junio de 2022, antes del Mundial, Argentina también conquistó la Finalissima, el duelo entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa, al vencer a Italia por 3-0 en el estadio Wembley de Londres.

La Copa América 2024 añadió un título más al palmarés del capitán. Argentina defendió el título continental y Messi aportó tanto en la fase ofensiva como en la conducción del equipo. Fue su segunda Copa América como campeón, la cuarta en términos de finales disputadas con el seleccionado.

Messi anotó ocho goles en el Mundial 2026 (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

Su última función con la celeste y blanca fue increíble. El Mundial 2026 jugado en Estados Unidos, México y Canadá, fue la sexta y última participación de Messi en la competencia. A lo largo del torneo, el capitán anotó 8 goles y repartió 4 asistencias, por lo qu acabó segundo en la tabla de goleadores detrás de Mbappé. Superó además el récord histórico de anotaciones en Mundiales que ostentaba el alemán Miroslav Klose, aunque el propio Mbappé lo superaría al final del torneo. El astro rosarino terminó como el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales con un total de 21 tantos a lo largo de sus seis participaciones.

Las estadísticas de Messi con la selección argentina reflejan la magnitud del ciclo que se cerró este lunes 31 de agosto. Sus 207 partidos lo ubican como el jugador con más presencias en la historia del combinado nacional, y sus 125 goles lo consolidan como el máximo anotador de todos los tiempos de la Albiceleste, superando la marca que tenía Gabriel Batistuta. Sus 68 asistencias también constituyen un récord histórico para el equipo. Una era acaba de terminar.

La carta que publicó Messi para anunciar su retiro de la Selección

La carta de Lionel Messi:

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.