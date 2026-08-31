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El Gobierno de Entre Ríos publicó este martes 25 en el Boletín Oficial el decreto que declaró la urgencia sanitaria en materia de salud mental en todo el territorio provincial y estableció las medidas que deberán implementarse para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público. Entre ellas, dispuso la elaboración de un Plan Provincial de Contingencias en un plazo de 30 días.

La medida había sido dispuesta mediante el Decreto Nº 2130, fechado el 22 de julio de 2026, y tendrá una vigencia de un año contado desde su publicación. Además, podrá ser prorrogada por única vez y por otro período igual, previa evaluación de la situación epidemiológica y de las políticas implementadas.

Entre los argumentos de la decisión, el Ejecutivo reconoció que Entre Ríos registra una demanda creciente de atención en salud mental y consideró necesario reforzar los recursos humanos, materiales y técnicos disponibles en efectores y servicios especializados.

Cómo está conformada la red provincial

Según detalló el decreto, el Sistema de Salud Mental depende de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud y cuenta con programas provinciales vinculados con prevención del suicidio, violencia social, epidemiología en salud mental y abordaje de consumos problemáticos.

La red dispone de 85 efectores del primer nivel de atención con recursos específicos. En el segundo nivel existen 65 hospitales generales, de los cuales nueve poseen servicios de salud mental, 24 cuentan con equipos interdisciplinarios y 17 tienen recursos destinados específicamente al área.

A esa estructura se agregan cuatro hospitales monovalentes con internación especializada y organismos como el Órgano de Revisión de Salud Mental, el Consejo Consultivo Honorario y la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos.

Las medidas que podrá implementar Salud

A partir de la urgencia sanitaria, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Salud a adoptar las medidas necesarias para ampliar la capacidad de respuesta del sistema público. La cartera quedó habilitada, dentro de la normativa vigente, a efectuar adecuaciones presupuestarias, financieras y administrativas.

Entre las acciones previstas se encuentra el fortalecimiento de las redes comunitarias y dispositivos territoriales, la capacitación permanente del personal sanitario y de actores comunitarios, y la realización de campañas de sensibilización y difusión de los recursos disponibles para atención y prevención.

El decreto también contempla estrategias integrales para la prevención del suicidio, la ampliación de dispositivos intermedios de asistencia, sistemas de detección temprana para poblaciones vulnerables y acciones de acompañamiento destinadas a familiares y allegados de personas atravesadas por padecimientos de salud mental o situaciones de riesgo psicosocial.

Un plan provincial deberá estar listo en 30 días

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la convocatoria a la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos. El organismo deberá reunirse dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto y mantenerse en funcionamiento continuo mientras dure la urgencia sanitaria.

Además, tendrá un plazo de 30 días para elaborar un “Plan Provincial de Contingencias en Salud Mental”, que deberá incluir acciones concretas, metas, mecanismos de evaluación y cronogramas de ejecución para fortalecer el sistema de atención provincial.

La normativa también habilitó al Ministerio de Salud a reasignar partidas presupuestarias y gestionar recursos adicionales cuando deba afrontar situaciones urgentes provocadas por una creciente demanda o casos especiales que requieran una respuesta impostergable.

Convocatoria a municipios y comunas

El Ejecutivo invitó además a los municipios y comunas entrerrianas a adherir a la medida y coordinar acciones con el Ministerio de Salud para implementar políticas específicas en sus respectivos territorios.

En los fundamentos, el Gobierno provincial tomó como referencia informes de la Organización Mundial de la Salud y señaló que los problemas vinculados con la salud mental constituyen uno de los principales desafíos sanitarios actuales.

El decreto fue firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por el ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco. Con su publicación en el Boletín Oficial de este martes 25 de agosto, comenzaron a correr los plazos establecidos para la convocatoria de la comisión y la elaboración del plan de contingencia.