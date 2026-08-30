Caompartir la informacion

El concejal oficialista habló sobre la actualidad política de Concordia, defendió las principales decisiones de la gestión municipal y confirmó sus aspiraciones para 2027. También cuestionó al kirchnerismo, reivindicó la denominada “batalla cultural” y justificó el cierre de Radio Ciudadana al considerar que funcionaba como un aparato de propaganda oficial.

El concejal del PRO, Felipe Sastre, visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia para participar del programa Punto de Inflexión, donde realizó un extenso análisis de la gestión municipal, el funcionamiento del Concejo Deliberante y el escenario político de cara a 2027.

Durante la entrevista, Sastre también habló abiertamente de sus aspiraciones políticas y aseguró que tiene como objetivo llegar a conducir la Municipalidad de Concordia, aunque aclaró que actualmente su prioridad es que el intendente Francisco Azcué consiga la reelección.

“Mi sueño, el día de mañana, es ser intendente de esta ciudad, que amo, que me vio crecer, que me dio todo lo que tengo”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que quiere continuar formando parte del proyecto político encabezado por Azcué y que considera que el actual jefe comunal está realizando “una gran gestión”.

“Yo quiero que Francisco sea reelecto. Creo que Francisco está haciendo una gran gestión y yo quiero seguir siendo parte del equipo de Francisco”, expresó.

Y agregó que, una vez que Azcué ya no pueda renovar su mandato, le gustaría ser quien ocupe ese lugar: “Yo quisiera ser quien pueda ocupar el sillón de Zorraquín”.

La disputa política dentro del Concejo

Sastre también se refirió al funcionamiento del Concejo Deliberante y a la incorporación de Jorge Topo Mendieta, quien asumió una banca recientemente.

El concejal oficialista sostuvo que espera que el nuevo integrante mantenga una actitud orientada a la construcción y no a la “chicana” política.

En ese marco, remarcó que el Concejo Deliberante constituye, a su entender, “el órgano de la democracia por excelencia en Concordia”, debido a que allí están representados el oficialismo y los principales espacios opositores.

“Somos 13 personas que con nuestro trabajo honramos la función o no lo hacen”, afirmó, al tiempo que consideró que el cuerpo legislativo debe mejorar la calidad del debate y de su producción.

También reconoció que el calendario electoral puede afectar el funcionamiento de los órganos legislativos, pero planteó la necesidad de separar la actividad institucional de las futuras campañas políticas.

Defendió la gestión y destacó la eliminación de tasas

Al realizar un balance de los primeros años de la actual administración, Sastre destacó las medidas que, según su visión, modificaron el funcionamiento del Estado municipal.

Entre ellas mencionó la eliminación de más de 300 tasas municipales y el proceso de tercerización del servicio de recolección de residuos.

Sobre este último punto, explicó que actualmente se desarrolla un modelo mixto, con participación municipal y privada, mientras se avanza hacia una licitación pública.

Para Sastre, estas decisiones forman parte de un modelo que busca otorgar mayor protagonismo al sector privado y reducir la cantidad de actividades que quedan exclusivamente en manos del Estado.

“No quiero un aparato de propaganda oficial”

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista se produjo cuando el concejal se refirió al cierre de Radio Ciudadana, medio de comunicación municipal de la anterior gestión.

Sastre defendió la decisión del gobierno de Azcué y sostuvo que la emisora funcionaba como “un aparato de propaganda” financiado con recursos públicos.

“Nosotros asumimos una gestión con una radio que se pasaba todo el día haciendo propaganda kirchnerista y con los impuestos de la gente”, afirmó.

Según su postura, el intendente podría haber optado por reemplazar la conducción y transformar la emisora en un medio de propaganda oficialista de su propia gestión, pero decidió no hacerlo.

“Sería muy fácil para Azcué cambiar la conducción de Radio Ciudadana y que pase a ser una radio oficialista de Azcué. No lo hizo”, sostuvo.

Para Sastre, esa decisión representa una señal de la concepción que el actual gobierno tiene sobre la comunicación institucional y el rol del Estado.

“No hay que tenerle miedo a la policía del pensamiento”

El concejal también reivindicó su participación en lo que definió como una “batalla cultural”, que incluye discusiones vinculadas con la historia argentina, los derechos humanos, la política y las interpretaciones sobre el pasado reciente.

“No hay que tenerle miedo a la policía del pensamiento”, afirmó.

Sastre sostuvo que no llegó a la política “para congraciarse con nadie” y que pretende representar a quienes lo votaron, incluso cuando sus posiciones generen controversia.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a sus recientes expresiones sobre la última dictadura militar y aseguró que nunca negó la existencia de crímenes, desaparecidos o violaciones a los derechos humanos.

“Yo en ningún lado digo que la dictadura no existió, que no hubo crímenes, que no hubo atrocidades, que no hubo desaparecidos, que no hubo muertos”, sostuvo.

Asimismo, reivindicó los juicios realizados durante el gobierno de Raúl Alfonsín y cuestionó a sectores políticos que, según su visión, pretenden impedir determinadas discusiones.

Alineamiento con Milei

En materia política nacional, Sastre reconoció abiertamente su alineamiento con el presidente Javier Milei y también mencionó su respaldo a Patricia Bullrich y Luis Petri.

“Estoy alineado personalmente con el presidente Milei y lo digo abiertamente”, expresó.

También sostuvo que apoyó la alianza electoral del año anterior y que volvería a respaldarla.

No obstante, distinguió esa posición de la representación institucional que tienen los concejales de La Libertad Avanza en Concordia, a quienes considera opositores porque la sociedad les asignó ese rol mediante el voto.

Sastre sostuvo que, pese a las diferencias, existen coincidencias ideológicas y de principios con los representantes libertarios.

“Quiero estar con ellos el año que viene”

De cara a las próximas elecciones, el dirigente del PRO dejó en claro que su intención es continuar construyendo una alianza política con sectores que actualmente integran el oficialismo y con La Libertad Avanza.

“Yo quisiera estar con ellos el año que viene”, afirmó.

En ese sentido, expresó su deseo de que el presidente Milei continúe al frente del Gobierno nacional y señaló que esa es su posición personal.

“Quiero que el día que me muera diga que Felipe Sastre tenía ideas y las defendía”

Hacia el final de la entrevista, Sastre volvió sobre su decisión de participar activamente de las discusiones políticas y culturales.

“Yo no vine a esta vida para pasar sin pena ni gloria y que el día que San Pedro me llame para que me vaya a visitar, pasar al olvido como un tipo intrascendente”, sostuvo.

Y resumió su mirada sobre la política con una frase: “Quiero, sinceramente, que el día que yo me muera, en mi lápida diga: Felipe Sastre tenía ideas y las defendía”.

Una mesa política para 2027

Finalmente, el concejal destacó la existencia de una mesa política que reúne a dirigentes de distintos sectores de Juntos por Entre Ríos y Juntos por el Cambio, según explicó.

Sastre señaló que habitualmente se realizan reuniones de dirigentes para analizar políticas públicas y que, cada quince días, esos encuentros se amplían con la participación de concejales y otros dirigentes.

Para el dirigente, esta instancia representa un avance en la construcción política del oficialismo y puede resultar determinante para definir el proyecto de ciudad de cara a los próximos años.

Mientras tanto, Sastre ya dejó planteada públicamente su hoja de ruta: primero acompañar la búsqueda de la reelección de Francisco Azcué y, más adelante, intentar convertirse en candidato a intendente de Concordia.

Fuente: programa Punto de Inflexión de Radio Rivadavia Concordia FM 106.1

Redaccion de 7Paginas