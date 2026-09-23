Entre Ríos se sumó al CReAR Federal para impulsar el desarrollo deportivo en todo el país

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La provincia adhirió a una iniciativa del Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino que articula herramientas de evaluación, formación y acompañamiento desde la iniciación hasta el alto rendimiento.

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, participó en Rosario de la firma de los convenios de adhesión al CReAR Federal, una iniciativa que busca articular el trabajo deportivo de las provincias bajo un mismo sistema, con las y los deportistas como eje y acompañando sus trayectorias desde la formación hasta el alto rendimiento.

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, participó del encuentro y suscribió el convenio de adhesión de Entre Ríos junto al presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia. Acompañó al funcionario provincial el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.

Uranga destacó la importancia de que las distintas provincias, clubes, entrenadores y federaciones puedan comenzar a trabajar de manera articulada sobre el desarrollo deportivo. En ese sentido, valoró la posibilidad de unir esfuerzos y conocimientos para acompañar los procesos formativos y avanzar hacia una mirada común del deporte argentino. “No hay país que se desarrolle en un deporte si no tiene masividad”, sostuvo, y remarcó la necesidad de acompañar ese proceso con la capacitación de entrenadores y el compromiso de toda la comunidad deportiva.

El secretario de Deportes también puso en valor la posibilidad de construir una perspectiva federal, en la que cada provincia pueda aportar sus particularidades y experiencias. En ese marco, señaló que el CReAR Federal permite dar un puntapié inicial para trabajar en conjunto, desde la masificación de la práctica deportiva hasta los procesos de formación y el alto rendimiento, aprovechando todo el conocimiento y las capacidades existentes en el deporte argentino.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó el paso que representa la adhesión al programa y el trabajo desarrollado junto al Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino. Valoró especialmente que la propuesta pueda extenderse a las provincias y expresó su expectativa de que el trabajo iniciado permita observar resultados en el desarrollo de los deportistas en los próximos años.

La firma de los convenios representa la construcción de una red federal destinada a compartir conocimientos, metodologías y herramientas para el desarrollo deportivo, generando mayores oportunidades para deportistas e instituciones de todo el territorio argentino. El CReAR Federal propone integrar en un mismo esquema a provincias, confederaciones, federaciones, asociaciones, clubes, equipos técnicos y organismos vinculados al deporte olímpico y paralímpico.

El proyecto es liderado institucionalmente por el COA y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), que articulan su implementación con las provincias y los diferentes actores del sistema deportivo. Del encuentro participaron, además, el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el secretario de Deportes del Gobierno de Santa Fe, Fernando Maletti; el presidente del COA, Mario Moccia; y el presidente del Copar, Gustavo Borro, junto a autoridades provinciales y municipales, dirigentes de federaciones y representantes del ámbito deportivo. La adhesión de 21 provincias incorpora a Entre Ríos a esta red nacional y abre una nueva instancia de articulación para el desarrollo deportivo.