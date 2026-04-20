DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Con la puesta en marcha de una nueva prensa enfardadora de 30 toneladas, la cooperativa Nogoyá Recupera dio un salto de escala en el procesamiento de residuos sólidos urbanos, transformando un aporte millonario del gobierno provincial en capacidad operativa real.

La vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso y autoridades visitaron el lugar donde se emplazó el equipamiento, que fue adquirido a partir de una contribución de 25 millones de pesos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, gestionado a través del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales.

“Lo que cambia no es solo la capacidad: cambia la forma de trabajar”, definió Troncoso al dialogar con los trabajadores. El ministro señaló que la profesionalización del sector no es casual, sino el resultado de una decisión política: posicionar al Estado como el socio estratégico que las cooperativas requieren para escalar su producción.

En este sentido, Troncoso enfatizó: “Gobernar es generar trabajo genuino, no asistencia aislada. Cuando el recurso tecnológico llega a quienes producen, el impacto es inmediato: mayor volumen de recuperación, un ambiente saneado y dignidad laboral para los entrerrianos”.

La incorporación de la prensa de alta presión permite a la cooperativa clasificar, compactar y acondicionar los residuos con una eficiencia sin precedentes. El presidente de la entidad, José María Carreras, fue contundente: “Esta maquinaria triplica las posibilidades de trabajo que tenemos”, explicó en relación a la reducción sustancial de los tiempos de procesado por tonelada y a las mejoras en las condiciones de seguridad e higiene dentro de la planta.

El encuentro contó con la participación del intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, de la viceintendente Desireé Peñaloza, del senador provincial Rafael Cavagna y de la titular del Instituto de Cooperativas, María Laura Renoldi.

Esta acción se enmarca en un plan estratégico que brinda asesoramiento técnico y asistencia financiera para que las cooperativas entrerrianas dejen de ser emprendimientos de subsistencia y se conviertan en empresas sociales competitivas y sustentables.