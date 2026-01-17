WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Los concejales del bloque “17 de Octubre” (Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi) formalizaron este viernes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos contra el intendente José Luis Walser, su esposa Gimena Bordet y otros funcionarios.

Los cargos: Presunto peculado y encubrimiento.

El hecho: El uso de una camioneta Mitsubishi Dakar, propiedad del municipio, para un viaje familiar de vacaciones a Brasil en diciembre de 2025, que terminó en un vuelco.

“Los bienes del Estado son para servir al pueblo, no para beneficios particulares”, afirmaron los ediles, quienes sostienen que el vehículo fue desviado de su función legal, provocando un perjuicio patrimonial al municipio que debe ser resarcido.

Desde el bloque fueron contundentes: “Un viaje oficial se decreta antes de salir, no se ‘explica’ después de un choque”. Además, recordaron que este hecho se suma a otras irregularidades previas denunciadas en la gestión.