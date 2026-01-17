WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Enmarcando un hito en la historia del emblemático evento y de la ciudad, lo acompañaron en su ingreso al Anfiteatro José Hernández, ante una multitud._

Jesús María vivió una jornada histórica con la visita del Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei.

El intendente Federico Zárate y el presidente del Festival Nacional de Doma y Folklore, Juan López, lo recibieron en la novena noche de la 60° edición de la fiesta gaucha, la más convocante de la edición.

En un momento de gran expectativa Milei hizo su ingreso por el campo, atravesandolo entre miles de personas, hasta llegar al palco de autoridades.

Desde allí, acompañado por el intendente Zárate, el presidente del Festival, y los diputados Martín Menem, Luis Picat y Gabriel Bornoroni, dirigió unas palabras al público presente.

“Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este Festival de Jesús María, tan importante para nuestro país y tan bien que nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y el valor de nuestras tradiciones”, expresó.

Luego solicitó un tema al Chaqueño Palavecino, “en honor al amor que tiene por Córdoba”, provincia que lo ayudó a ser Presidente, según sus palabras.

En ese momento el artista lo invitó a cantar en el escenario, momento en que fue ovacionado por la multitud.

*Milei se lleva el símbolo de los campeones del Festival*

En el marco de esta visita, el Intendente Zárate hizo entrega al máximo mandatario de un facón criollo como símbolo de la cultura argentina encarnada por el Festival.

El mismo fue confeccionado por la firma Galucho, un artesano hacedor de los cuchillos de los campeones de jineteada.

El facón fue entregado más que como un recuerdo, como el símbolo de la Argentina productiva, de su historia de libertad, que responde a la ley y el honor de los hombres que hicieron grande la patria.

Este objeto preciado, busca reflejar la libertad con límites y con valores.