El Servicio Secreto dice que agentes mataron a un hombre que les disparó cerca de la Casa Blanca

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Agentes del Servicio Secreto dispararon y mataron a una persona que, según la agencia, se acercó este sábado a un control de seguridad cerca de la Casa Blanca y abrió fuego contra ellos, de acuerdo con un portavoz de la agencia.

Poco antes de las 6 p.m., hora de Miami, un individuo se acercó a un puesto de control justo fuera del complejo de la Casa Blanca y comenzó a disparar contra los agentes, dijo el portavoz, citando una investigación preliminar.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego e hirieron al sospechoso, quien más tarde murió en un hospital del área, dijo el portavoz.

“Durante el tiroteo, un transeúnte también fue alcanzado por disparos. Aún no está claro si el transeúnte fue alcanzado por los disparos iniciales del sospechoso o durante el posterior intercambio de disparos”, añadió el portavoz.

El personal del Servicio Secreto no resultó herido, y el presidente Donald Trump estaba en la residencia y no se vio afectado, dijo el portavoz. Ha sido informado del incidente por el Servicio Secreto, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

El transeúnte se encuentra en estado crítico, según un funcionario de las fuerzas del orden.

El sospechoso ha sido identificado como Nasire Best, de 21 años, según informaron tres fuentes a CNN. Best ya había tenido encuentros previos con el Servicio Secreto, indicó una fuente de las fuerzas del orden, incluyendo un incidente en junio de 2025 en el que bloqueó un carril de acceso a la Casa Blanca. Tras afirmar que era “Dios”, fue detenido por el Servicio Secreto y trasladado al Instituto Psiquiátrico de Washington para una evaluación mental, señaló la fuente.

El mes siguiente, en julio de 2025, el Servicio Secreto arrestó nuevamente a Best después de que intentara ingresar a la entrada vehicular del complejo de la Casa Blanca, añadió la fuente. Un juez emitió una orden que le prohibía acercarse a los terrenos de la Casa Blanca.

Pero la policía nunca había encontrado al sospechoso comportándose de forma violenta ni portando un arma, según una fuente de las fuerzas del orden.

Disparos provocan una rápida respuesta de seguridad

Reporteros de CNN escucharon lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca poco después de las 6 p.m., hora de Miami, lo que provocó un confinamiento de aproximadamente 40 minutos para la prensa dentro de los terrenos y una rápida respuesta del Servicio Secreto.

Los sonidos de disparos se produjeron casi una hora después de que se hubiera emitido un “press lid” a las 5:06 p.m., hora de Miami, una señal de que los reporteros no esperaban volver a ver a Trump por el resto del día. Para ese momento, muchos periodistas y personal de prensa de la Casa Blanca ya habían abandonado el complejo.

Los miembros del cuerpo de prensa que se encontraban en el Jardín Norte fueron trasladados rápidamente a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde se les indicó que permanecieran resguardados mientras agentes del Servicio Secreto gritaban “agáchense” y advertían sobre “disparos”. CNN contabilizó alrededor de dos docenas de periodistas refugiados dentro de la sala de prensa durante el confinamiento, incluidos fotógrafos, productores, fotorreporteros y corresponsales.

Se pudo ver a agentes del Servicio Secreto con rifles desplazándose por el área del Jardín Norte tras el incidente y bloqueando la sala de prensa de la Casa Blanca. El confinamiento se levantó poco después de las 6:45 p.m.

El incidente se produjo después de que varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el vicepresidente J. D. Vance, fueran captados por las cámaras de CNN saliendo de los terrenos de la Casa Blanca.

Trump permaneció en Washington este fin de semana tras cancelar un viaje previsto a su club de golf en Nueva Jersey.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca, la Policía Metropolitana de Washington y el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Washington para solicitar comentarios. El director del FBI, Kash Patel, escribió en X que la agencia estaba en el lugar y apoyando al Servicio Secreto.

Selina Wang, corresponsal principal de ABC News en la Casa Blanca, publicó un video en X que muestra el momento en que se escucharon los aparentes disparos y cómo buscó resguardo.

Los medios de comunicación abandonan el Jardín Norte tras los informes de disparos el 23 de mayo. Aaron Schwartz/Bloomberg/Getty Images

“Estaba grabando con mi iPhone un video para redes sociales desde el Jardín Norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaban como decenas de disparos. Nos dijeron que corriéramos hacia la sala de prensa, donde permanecemos ahora”, publicó.

El incidente ocurre un mes después de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde reporteros y funcionarios del Gobierno de Trump buscaron resguardo cuando se escucharon disparos.

El sospechoso de ese tiroteo, Cole Tomas Allen, corrió a través de un punto de control de seguridad con una escopeta en la mano e intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto que lo perseguían, según imágenes de seguridad. Allen se declaró inocente del cargo de intento de homicidio contra el presidente Donald Trump, así como de otros cargos.

Esta historia y su titular fueron actualizados con nuevos detalles.

CNN