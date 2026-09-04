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Dos dirigentes que quieren ser candidatos a intendente dieron un mensaje. Contexto.

La foto la difundió Angel Giano, el principal interesado. En acuerdo con Armando Gay, su verdugo en 2023. Esa impericia con las firmas de Adán Bahl y Gustavo Bordet, quizás, le haya costado entregar la ciudad y la provincia en un mismo acto.

Tres años después, el llano parece exigir obviedades. Sin PASO es el acuerdo o la diáspora. Esta última alimentada por el Gobierno.

Los dirigentes de Concordia el siguiente texto, a modo de pie de foto: “Si bien tenemos y mantenemos construcciones políticas diferentes, coincidimos en algo más importante: la necesidad de superar diferencias en la diversidad, de escucharnos y de contribuir a consolidar una alternativa amplia para Concordia, sea a través de internas o una unidad programática”. Se completa con la aspiración de construir “un proyecto que le devuelva a Concordia el protagonismo que merece, y que siempre tuvo, en la discusión provincial. El peronismo local tiene la responsabilidad de trabajar con amplitud”.

Giano quiere ser intendente y Gay, aparentemente, también. Con la certeza de que suspenderán las PASO, la oposición tiene muy pocas posibilidades de impulsar una interna. Cuestión de recursos y logística. En Concordia ni siquiera tienen los fierros del municipio.

La dirigencia justicialista de Concordia ya dio un primer paso cuando se alineó ante los despidos de Francisco Azcué hace un mes y medio. En un documento que firmó la primera línea del PJ se dejó entrever los ánimos. Gustavo Bordet fue también de la partida. Será candidato en 2027.

Alfredo Francolini fue precandidato a intendente por el peronismo en el 2023, pero Rogelio Frigerio lo designó funcionario provincial en el IAPV. También está anotado para el año que viene. Iría con una fuerza vecinal, Concordia es con vos, que se encuentra en construcción, y eso que nadie pidió la expulsión por integrar el organigrama provincial. Esas cosas, la de suspender o expulsar, es muy de Paraná. Por eso le cuesta gobernar la provincia.

La noticia del día, sin embargo, es el deseo de Giano y Gay, que lo último que se conocía en términos electorales de ambos fue un litigio en la Justicia Federal con recuento de votos incluido. Sin dudas, en el peronismo de Concordia hubo un avance.

Fuente: Pagina politica