Caompartir la informacion

Anses confirmó la actualización del beneficio para las personas que se quedan sin empleo para septiembre. Los detalles y montos.

El Gobierno nacional oficializó una actualización en los montos de la prestación por desempleo que paga la Anses, un beneficio clave para trabajadores que perdieron su empleo formal. La medida impacta directamente en los valores mínimo y máximo que pueden percibir los beneficiarios.

Nuevos montos: piso y techo actualizados por Anses

Con la última actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil, la prestación pasó a tener nuevos valores de referencia:

Monto mínimo: $188.300

$188.300 Monto máximo: $376.600

Estos importes funcionan como límites: cada beneficiario cobrará un monto dentro de esa franja, según su situación laboral previa.

El ingreso no es fijo, sino que se determina en base al historial salarial del trabajador. En concreto, Anses toma como referencia:

El 75% del mejor sueldo mensual de los últimos seis meses antes del despido

de los últimos seis meses antes del despido Ese cálculo debe respetar el mínimo y máximo establecidos

De esta manera, quienes tenían salarios más altos pueden acercarse al tope, mientras que otros cobrarán valores más cercanos al piso.

Quiénes pueden acceder

La prestación está destinada a trabajadores registrados que quedaron desempleados, incluyendo:

Empleados permanentes

Trabajadores eventuales

Personal de la construcción bajo su régimen específico

Además, es fundamental iniciar el trámite dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido, para no perder parte del beneficio.

La actualización de esta ayuda se da en un escenario de mercado laboral desafiante, donde el desempleo y la informalidad siguen siendo factores de preocupación. En ese contexto, la prestación busca garantizar un ingreso mínimo mientras la persona consigue un nuevo trabajo.