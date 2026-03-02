DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Un nuevo hecho de violencia extrema sacude a la ciudad de Concordia. Este martes, alrededor de las 14:30 horas, funcionarios de la Comisaría Séptima acudieron a un domicilio del barrio Los Pájaros tras un alerta que terminó confirmando un escenario trágico: una mujer de 33 años fue hallada sin vida con lesiones compatibles con el uso de un arma blanca, y en el mismo inmueble encontraron el cuerpo de un hombre de 31 años, quien sería su pareja, fallecido por ahorcamiento.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, vecinos manifestaron a los efectivos que habían observado a la pareja discutiendo en el patio de la vivienda días atrás. La escena quedó inmediatamente preservada para el trabajo de Policía Científica y la intervención de la fiscalía en turno, que deberá determinar con precisión la mecánica del hecho.

El caso es investigado bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, una modalidad de violencia de género que, lamentablemente, se repite en distintos puntos del país. Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan reconstruir las horas previas al crimen.

El hecho vuelve a poner en foco la problemática de la violencia intrafamiliar y la necesidad de mecanismos de prevención, detección temprana y asistencia a víctimas, en un contexto donde muchas situaciones de conflicto permanecen invisibilizadas hasta que se transforman en tragedia.

La investigación continúa en curso.