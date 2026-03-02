DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, convocó a los representantes del sector a una audiencia, donde se dejó formalizada una nueva oferta, la cual estaba compuesta por varios puntos de mejora.

Durante la reunión, las autoridades gubernamentales presentaron una nueva propuesta, que busca ofrecer soluciones a corto y mediano plazo.

Se propuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar, como así también un ciento por ciento de aumento en el boleto docente para los trabajadores de la educación de las cinco ciudades donde se presta este servicio. También se ofreció una suma no remunerativa de 25.000 pesos y de 30.000 pesos para el sector pasivo.

Por otro lado, se propuso un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en la Conectividad, con un tope de 60.000 pesos. Con estas medidas, se garantiza que un docente recién iniciado no perciba menos de 750.000 pesos mensuales.

El Gobierno propuso que, en un plazo no mayor a 90 días, se convoque a una instancia donde se pudiera acordar una suma remunerativa que esté directamente vinculada al incremento de los recursos provinciales disponibles en ese momento, lo que permitirá que los docentes se beneficien con un aumento proporcional al crecimiento económico de la provincia.

También se dejó plasmada, como oferta, establecer como prioridad del sector docente el acceso a créditos hipotecarios a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para la adquisición de su primera vivienda, reconociendo la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la educación.

Del encuentro participaron los gremios docentes de las asociaciones Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), a la Unión Docentes Argentinos (UDA) y al Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop). Por parte del Gobierno provincial, estuvieron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, la vocal Carla Duré, y otros integrantes paritarios.