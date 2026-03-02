DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El presidente Donald Trump confirmó este lunes la muerte de cuatro militares de EE. UU. en la denominada operación ‘Furia Épica’ contra el régimen de Irán, durante una ceremonia en la Casa Blanca donde otorgó la Medalla de Honor del Congreso a tres veteranos de guerra.



Las declaraciones del mandatario ofrecieron la primera actualización oficial sobre las bajas de EE. UU. en esta operación militar de gran escala.



“Hoy lamentamos cuatro militares en acción y enviamos nuestro amor y apoyo a sus familias”, declaró Trump antes de entregar las condecoraciones.



