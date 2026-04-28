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El entramado invisible: Por momentos, la política argentina ofrece escenas que parecen improvisadas. Pero cuando se observa con detenimiento, aparecen patrones, nombres recurrentes y circuitos que se repiten. El caso del financiamiento electoral vinculado a la impresión de boletas abre una ventana a ese subsuelo.

La escasez como argumento y la oportunidad como negocio

Uno de los elementos más llamativos del armado electoral fue la instalación de un problema: la supuesta falta de papel para imprimir boletas. Ese argumento, que circuló en los ámbitos de decisión de Karina Milei y sectores del peronismo, funcionó como disparador para justificar un operativo de impresión masiva.

En ese contexto aparece un nombre clave: Luis “El Gaita” Álvarez, empresario con fuerte inserción en el mundo aduanero. Su perfil no es menor: operador con vínculos en depósitos fiscales —espacios neurálgicos donde se concentra mercadería bajo control aduanero— y antecedentes en causas sensibles, como la investigación por contenedores durante la gestión de Juan José Gómez Centurión.

A través de su empresa New Press Grupo Impresor, Álvarez habría sido determinante en la impresión de millones de boletas. No como un simple proveedor, sino como parte de un esquema que podría interpretarse como aporte de campaña en especie.

El costo oculto de la política

Antes de la implementación de la boleta única, imprimir boletas era uno de los principales gastos de campaña. En este caso, se estima que se imprimieron alrededor de 75 millones de unidades, con un costo cercano a los 10 millones de dólares.

El dato adquiere otra dimensión si se lo contrasta con el resultado electoral: cerca de 7 millones de votos en primera vuelta. Es decir, una sobreproducción que sugiere algo más que previsión logística.

La conexión aduanera: el rol de Guillermo Michel

Es en este punto donde emerge la figura de Guillermo Michel, entrerriano, ex titular de la Dirección General de Aduanas y actual diputado nacional.

Según reconstrucciones internas del propio organismo, Álvarez mantenía vínculos con sectores que orbitaban en torno a Michel durante su paso por la Aduana. Sin embargo, desde esos mismos espacios se despegan: aseguran que no participaron en ningún esquema de financiamiento irregular.

La aclaración no es menor. Durante la gestión de Michel, la Aduana fue un nodo central en la administración del comercio exterior, particularmente en el sistema de autorizaciones (CIRA), un mecanismo que regulaba importaciones y que, según diversas investigaciones, también generaba zonas grises donde se mezclaban negocios, política y recaudación.

Tres mundos que se cruzan

El caso expone la convergencia de al menos tres circuitos:

El político-electoral : financiamiento de campañas, impresión de boletas, acuerdos tácticos.

: financiamiento de campañas, impresión de boletas, acuerdos tácticos. El aduanero-comercial : importaciones, autorizaciones y posibles retornos.

: importaciones, autorizaciones y posibles retornos. El financiero informal: cuevas y estructuras de lavado donde confluiría el dinero.

En ese cruce aparecen nombres, empresas y operadores que no siempre figuran en la superficie, pero que resultan decisivos.

La lógica del poder: acuerdos cruzados

Dentro de La Libertad Avanza, algunos sectores admiten —aunque sin dejar registro formal— que parte del financiamiento habría provenido indirectamente del entorno de Sergio Massa.

El supuesto acuerdo era simple: apoyo logístico a cambio de lugares estratégicos en listas legislativas, especialmente provinciales, y un diputado nacional. Un esquema de cooperación táctica que, de confirmarse, desdibuja las fronteras tradicionales entre oficialismo y oposición.

Una causa que incomoda

La investigación judicial, a cargo del juez Ariel Lijo, avanza sobre un terreno complejo. No solo por la dificultad probatoria —donde aparecen audios cuestionados y operaciones financieras difíciles de rastrear— sino porque involucra actores con poder económico y político.

Además, el expediente se conecta con otros universos: desde negocios vinculados al fútbol hasta operaciones bancarias bajo la lupa del Banco Central.

Conclusión: el subsuelo de la política

El caso de las boletas es, en realidad, una puerta de entrada. Detrás aparece un sistema donde la política, el comercio exterior y las finanzas informales se entrelazan.

La figura de Guillermo Michel resulta clave para entender ese entramado, no necesariamente como protagonista directo, sino como parte de una estructura donde la Aduana funciona como un punto de articulación entre intereses económicos y decisiones políticas.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿se trata de episodios aislados o de un mecanismo estructural del sistema político argentino?

Fuente : La Nacion + programa Odisea (Carlod Pagni) 27/04/2026