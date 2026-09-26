El Centro Comercial e Industrial de Paraná celebró sus 128 años

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El Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) celebró sus 128 años con un encuentro realizado en el Centro Provincial de Convenciones, del que participó el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá. La jornada convocó a comerciantes, empresarios y referentes de instituciones vinculadas con la actividad económica y productiva.

Encabezada por el presidente del CeCIP, Mauricio Benintende, la actividad propuso combinar la celebración de la trayectoria de la entidad con una mirada sobre los desafíos actuales del sector. Entre los disertantes estuvo el economista y presidente de Invecq Consulting, Esteban Domecq, quien brindó una exposición sobre la coyuntura económica y las perspectivas para las pequeñas y medianas empresas.

La programación incluyó además contenidos vinculados con la historia comercial e industrial de Paraná y la presentación de la iniciativa Paraná Comercia. Como parte de la celebración, se realizaron reconocimientos a comercios de extensa trayectoria y a referentes de la actividad mercantil e industrial, poniendo en valor el aporte de distintas generaciones al desarrollo de la ciudad.

En el marco del aniversario, Benintende destacó una historia institucional construida a partir de la voluntad de los comerciantes de unir esfuerzos para progresar y fortalecer la actividad local. En ese sentido, valoró la trayectoria del CeCIP como espacio de representación del comercio y la producción y la importancia de continuar generando ámbitos de trabajo conjunto para acompañar al sector.

Por su parte, Mouliá expresó: “Celebrar los 128 años del Centro Comercial e Industrial de Paraná es reconocer la trayectoria de una institución profundamente ligada a la historia y al desarrollo de la ciudad. A lo largo de generaciones ha acompañado y representado al sector comercial y productivo, generando espacios de encuentro, diálogo y trabajo conjunto. Es muy importante acompañar y poner en valor a instituciones que sostienen ese compromiso con Paraná y con Entre Ríos”.

La participación se enmarca en las acciones de vinculación institucional que lleva adelante la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires con entidades empresariales, comerciales y productivas, fortaleciendo espacios de articulación y cooperación con distintos sectores de la provincia.