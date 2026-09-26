El Centro Comercial e Industrial de Paraná celebró sus 128 años

El Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) celebró sus 128 años con un encuentro realizado en el Centro Provincial de Convenciones, del que participó el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá. La jornada convocó a comerciantes, empresarios y referentes de instituciones vinculadas con la actividad económica y productiva.
Encabezada por el presidente del CeCIP, Mauricio Benintende, la actividad propuso combinar la celebración de la trayectoria de la entidad con una mirada sobre los desafíos actuales del sector. Entre los disertantes estuvo el economista y presidente de Invecq Consulting, Esteban Domecq, quien brindó una exposición sobre la coyuntura económica y las perspectivas para las pequeñas y medianas empresas.
La programación incluyó además contenidos vinculados con la historia comercial e industrial de Paraná y la presentación de la iniciativa Paraná Comercia. Como parte de la celebración, se realizaron reconocimientos a comercios de extensa trayectoria y a referentes de la actividad mercantil e industrial, poniendo en valor el aporte de distintas generaciones al desarrollo de la ciudad.
En el marco del aniversario, Benintende destacó una historia institucional construida a partir de la voluntad de los comerciantes de unir esfuerzos para progresar y fortalecer la actividad local. En ese sentido, valoró la trayectoria del CeCIP como espacio de representación del comercio y la producción y la importancia de continuar generando ámbitos de trabajo conjunto para acompañar al sector.
Por su parte, Mouliá expresó: “Celebrar los 128 años del Centro Comercial e Industrial de Paraná es reconocer la trayectoria de una institución profundamente ligada a la historia y al desarrollo de la ciudad. A lo largo de generaciones ha acompañado y representado al sector comercial y productivo, generando espacios de encuentro, diálogo y trabajo conjunto. Es muy importante acompañar y poner en valor a instituciones que sostienen ese compromiso con Paraná y con Entre Ríos”.
La participación se enmarca en las acciones de vinculación institucional que lleva adelante la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires con entidades empresariales, comerciales y productivas, fortaleciendo espacios de articulación y cooperación con distintos sectores de la provincia.
“Es el Presidente más Malvinero que hemos tenido”. Lo reconocen los Kirchneristas. Desde antes de ser Presidente dijo que la causa Malvinas seguiría vigente en su Gobierno. Hizo alianzas con los países más importantes, siguió el reclamo ante la ONU y otros organismos Internacionales, puso en agenda la discusión y ahora suma sanciones. Antes no quisieron reconocerle que estaba yendo en serio por la causa. Ahora es inevitable reconocerlo. Argentina está en un sendero de crecimiento y de futuro que a corto plazo no todos lo ven, pero Malvinas y los recursos que nos pertenecen pueden ayudar a empujar ese despegue
El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses.
Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse.
Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
#AHORA 19:20HS 🌩️Una linea de tormentas con fuertes lluvias y caída de granizos comienzan avanzar por el extremo sureste de Corrientes, noreste de Entre Rios y sur del Brasil.
#ATENTOS: ⚠️MONTECASEROS, MOCORETA, CHAJARÍ, FEDERACIÓN, COLON Y CONCORDIA.
*Aviso emitido a las 19:20hs (26/09/26 #AnalisisLitoral, #Inundaciones, #Temporal, #Emergencia, #Clima, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #SantaFe, #Argentina, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @todonoticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @prefecturanavalarg
¿Unidad sin renovación?
Ayer en la sede del PJ de Concordia se hizo el Encuentro de Mujeres Peronistas.
La versión oficial habló de participación, organización y de construir una alternativa frente al ajuste de Milei, Frigerio y Azcué.
Pero otra voz se hizo escuchar. Militantes jóvenes que participaron contaron que se fueron con desilusión: "Siempre las mismas ocupando los mismos lugares", "unas pocas concentraron la palabra y muchas quedamos relegadas".
El reclamo no es contra la experiencia, es por lugar real. Como resumieron: "Menos fotos para unas pocas. Más lugar para todas."
¿Alcanza con convocar a las jóvenes o hay que darles lugar para construir de verdad? Te leemos en comentarios.
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