El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia y la Municipalidad de Paraná, reafirmaron su compromiso de trabajo conjunto, en pos de fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria y mejorar el acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad.

El miércoles, en la Municipalidad de Paraná se realizó la firma del Convenio que tiene como objetivo fortalecer las acciones conjuntas destinadas a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad social.

Participaron de la misma, el secretario de Gestión Social de Entre Ríos, Pablo Omarini, el director provincial de Políticas Alimentarias, Pablo Alasino; la intendenta de Paraná, Rosario Romero y el secretario de Desarrollo Humano municipal, Enrique Ríos.

Con estas acciones, el gobierno provincial reafirma su compromiso con el trabajo coordinado entre ambos niveles del Estado y consolida una cooperación efectiva, que permitirá una implementación más ordenada y una gestión más ágil en beneficio de las familias entrerrianas.