El representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, José Moulia, participó de la presentación oficial de la segunda edición de la Fiesta del Adobe, organizada por el Club Libertad de Nogoyá. El evento, declarado de Interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia, rinde homenaje al trabajo de los ladrilleros de Nogoyá y la región.

La actividad se desarrolló en el tradicional horno de la familia Moreira, espacio emblemático para el oficio, donde autoridades provinciales, municipales e institucionales anunciaron que la celebración se realizará el sábado 13 de diciembre en el Club Deportivo Libertad. El encuentro busca rescatar y poner en valor las tradiciones vinculadas al adobe, fortalecer la identidad local y promover el desarrollo turístico de la zona.

Durante la presentación, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó el profundo arraigo cultural de la celebración y su importancia para la comunidad: “Esta fiesta es un homenaje a nuestra identidad y a un oficio que refleja esfuerzo, dedicación y pertenencia. Celebrarla es reconocer nuestras raíces y fortalecer los lazos que nos unen como entrerrianos.”

También participaron el intendente Bernardo Schneider y el presidente del Club Deportivo Libertad, Daniel Koch, quienes valoraron el trabajo conjunto de instituciones, vecinos y trabajadores ladrilleros que hacen posible que la fiesta continúe creciendo año tras año.

Por su parte, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, destacó la importancia de acompañar este tipo de celebraciones: “La Fiesta del Adobe pone en valor nuestras raíces y el esfuerzo de quienes sostienen este oficio. Desde el Gobierno provincial seguimos apoyando estas expresiones que fortalecen la identidad y el desarrollo de nuestras comunidades.”

La celebración se consolida así como un evento que combina tradición, cultura y encuentro comunitario, resaltando el valor de un oficio que forma parte del patrimonio vivo de Nogoyá y de toda la provincia.