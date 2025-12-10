WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El Municipio de Estancia Grande, bajo la intendencia de Javier Goldin, confirmó su adhesión plena a la Resolución Nº 1685/25 emitida por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, que establece la prohibición total de quemas en todas sus variantes desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

La decisión municipal se enmarca en la necesidad de fortalecer las acciones preventivas frente al alto riesgo de incendios rurales y forestales que caracteriza al período estival. Al alinearse con la normativa provincial, Estancia Grande reafirma su compromiso con la protección del ambiente, la seguridad de los vecinos y el cuidado de las áreas productivas y naturales del distrito.

El Ejecutivo local informó que se acatará estrictamente el esquema de prohibición, incluyendo el régimen de excepciones previsto por la Provincia, que solo permitirá quemas bajo análisis técnico previo y autorización expresa de la autoridad competente. Asimismo, el municipio se compromete a difundir cualquier modificación que pudiera establecerse sobre los plazos o alcances de la medida.

Desde la gestión de Javier Goldin remarcaron que la prevención es una responsabilidad compartida y solicitaron a productores, vecinos y visitantes respetar la normativa vigente. También recordaron que quienes incumplan la disposición estarán sujetos a las sanciones contempladas en el Decreto Provincial 3186/09.

Con esta adhesión, Estancia Grande consolida su política local de preservación ambiental y se integra a los esfuerzos provinciales para minimizar riesgos y evitar eventos que puedan comprometer la integridad del territorio y de su comunidad.