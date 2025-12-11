WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Un torneo de fútbol barrial celebrado el pasado domingo 7 de diciembre en la ciudad de Concordia se convirtió en un caso destacado de articulación entre deporte, gestión comunitaria e intervención territorial. Impulsado desde la Juventud de La Libertad Avanza —que tiene como referentes a la concejal Yaiza Pessolani Bechet, Mauricio Retamar y Rodrigo Piriz, junto al referente departamental Ignacio Cabrera—, el evento combinó competencia deportiva, inclusión social y mejoras concretas en la infraestructura urbana. La jornada contó además con el acompañamiento de distintas áreas municipales y reunió a equipos representativos de barrios populares.

El evento se desarrolló en el barrio La Colina donde previamente se llevaron adelante tareas de reacondicionamiento de la cancha y apertura de calles aledañas, gracias a la colaboración con referentes barriales y personal municipal. Las intervenciones incluyeron relleno de suelo, limpieza integral de sectores utilizados por los vecinos y la colocación de baños químicos y carpas de asistencia.

El equipo organizador estuvo integrado por Carolina Piriz, Federico Benítez, Diego Ragone y Lorena González, quienes cumplieron un rol clave en la logística, la convocatoria barrial y el vínculo con las áreas técnicas del municipio.

“Lo mejor fue que esto no se hizo en campaña, sino ahora, cuando ya pasaron las elecciones. Es importante para los gurises del barrio tener estos espacios, con todo bien armado. Ojalá se pueda repetir”, expresó Mario L., vecino del lugar y padre de uno de los jugadores.

Además del desarrollo del torneo, se garantizó el traslado gratuito de los equipos mediante transporte barrial coordinado especialmente para la jornada. La premiación incluyó entregas simbólicas para los tres primeros puestos, destacando el espíritu recreativo y comunitario del evento.

El primer premio fue otorgado al equipo de San Pantaleón, seguido por otros dos conjuntos que también fueron reconocidos con productos y refrigerios. Las imágenes del encuentro deportivo circularon en redes sociales con alta repercusión, el anuncio superó los 10.000 “me gusta”, más de 200 comentarios y alcanzó cientos de miles de visualizaciones, reﬂejando el interés ciudadano por este tipo de iniciativas de proximidad.

Más allá del resultado deportivo, el torneo sirvió como plataforma para acercar herramientas de gestión institucional a sectores tradicionalmente postergados, y dejó como saldo mejoras urbanas concretas que permanecerán en beneﬁcio del barrio.

Desde la organización, se destacó el valor de la presencia institucional directa en territorio y la capacidad de transformar espacios públicos a través del trabajo articulado.

“El rol del legislador no puede limitarse al recinto. Es clave estar presente, gestionar soluciones y acompañar a la gente donde vive y con lo que necesita”, señaló la concejal Yaiza Pessolani Bechet.

Próximas acciones

Desde el equipo organizador se conﬁrmó la intención de replicar esta iniciativa en otros sectores de la ciudad, fortaleciendo el vínculo entre el deporte y la intervención directa en territorio.